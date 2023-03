Racing: Leonardo Sigali será baja por dos semanas

El zaguero central de 35 años, capitán de la Academia, salió reemplazado cuando iban solo 28 minutos del primer tiempo. Al llegar a Buenos Aires el cuerpo médico de Racing le realizó estudios, y los resultados confirmaron la lesión. "Edema postcontusivo en cara posterior externa de rodilla derecha", según informó el club en un parte médico.

Embed Los estudios realizados a Leonardo Sigali muestran un edema postcontusivo en cara posterior externa de rodilla derecha.

Tiempo estimado de recuperacion: dos semanas. pic.twitter.com/0PmcFGVhB9 — Racing Club (@RacingClub) March 7, 2023

Ante este diagnóstico, Fernando Gago sabe de antemano que no podrá contar con él, de movida, por los próximos dos partidos: Sarmiento de Junín, de local, el domingo; y Unión de Santa Fe, el viernes 17, de visitante. De no mediar complicaciones, el DT lo recuperará para la fecha 9, cuando reciba a Huracán.

Su reemplazante natural sería Jonathan Galván, quien de hecho ingresó en su lugar en el duelo ante el Tomba. Gago tendrá toda la semana para elegirle un reemplazante a la altura, pero salvo sorpresas o imprevistos, el marplatense ocupará la vacante haciendo dupla con Gonzalo Piovi.

La autocrítica de Gago tras perder con Godoy Cruz

“Me voy disconforme por la derrota y por la forma en que jugamos. Hay que ser claros: otra vez no entramos en partido y al minuto ya estábamos con el marcador abajo. No hubo ritmo y no pudimos generar el fútbol que solemos hacer”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

Además, aseguró que "no se podía jugar" por el mal estado del campo de juego y que "eso nos hizo plantear el juego desde otra zona, nos impidió la circulación y nos llevó a jugar profundo por banda, pero no nos salió". "La cancha está igual para los dos, pero nosotros entrenamos siempre en un terreno en condiciones donde la pelota circula bien y no pica mal. Hay que mejorar muchas canchas del fútbol argentino y el tiempo de juego. Lo digo como espectador al que le gusta el juego, no como DT”, agregó. Aunque sin excusarse, reiteró: "Jugamos mal y el equipo no funcionó".

Por último, Pintita se mostró disconforme con la actuación del árbitro, Leandro Rey Hilfer: “Estaba molesto por el tiempo de juego, por lo que poco que se agregó. Jamás me quejo de los arbitrajes, pero desde que dirijo, creo el de hoy fue el partido con menor tiempo neto. Eso sí me molesta porque yo quiero que mi equipo juegue. El árbitro no llevó el partido de una manera que se pudiera jugar con continuidad. Yo protesté por eso y no por el gol anulado porque para eso está la tecnología y la visión de los árbitros del VAR”.