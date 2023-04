Independiente: entre Pablo Repetto o dejar a Pedro Monzón

Monzón, quien debutó en esta nueva etapa como entrenador interino con un triunfo 3-0 a Ciudad Bolívar por Copa Argentina, tiene el respaldo del plantel y de ídolos del club. “Nos sentimos cómodos con Monzón. Es una persona frontal y sincera y le está poniendo ganas a la situación. La dirigencia será la que tome la decisión”, expresó Damián Pérez. “¿Por qué no Monzón? Si los resultados acompañan...”, lo bancó Martín Cauteruccio.

Por su parte, Ricardo Bochini, emblema del Rojo, opinó: “Lo mejor que puede hacer Independiente es que siga Monzón porque conoce a los jugadores que están en el equipo y siempre se identificó con el club, con la época gloriosa en que jugó. Cada vez que estuvo de interino armó equipos acordes a nuestra historia. No hay que dar más vueltas, hay que dejarlo trabajar”. Claro, Moncho estaba al mando de la Reserva del club.

pedro monzon.jpeg

"Tengo ganas de seguir siendo el entrenador", confesó Pedro Monzón, quien también dejó en claro: "Si me proponen seguir, ahí estaremos. No me quiero quedar sin trabajo. Si voy a estar en Primera y, cuando contratan un entrenador que no soy yo, pierdo la Reserva me sentiría muy mal y no me gustaría". Ahora, como mínimo, estará en el banco de suplentes de Independiente en el duelo de este domingo contra Estudiantes, desde las 14 de local, por la décima fecha de la Liga Profesional.

Por otro lado, el Rojo también negocia con Pablo Repetto, quien se mostró entusiasmado con la posibilidad de dirigir al equipo. Su nombre, al igual que en su momento el de Guede y Zielinski, generan consenso en la dirigencia y buscarán cerrarlo sin apuro mientras ven como le va a Monzón. El entrenador uruguayo de 49 años está sin club actualmente después de dejar Nacional de Uruguay por un motivo personal.

Repetto dirigió 51 partidos en el Bolso, consiguiendo 31 victorias, 10 empates y 10 derrotas. La efectividad de Repetto en en club charrúa fue de 67.32% y consiguió tres títulos: Torneo Intermedio, Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo. En tan solo diez meses el uruguayo consiguió levantar tres trofeos, los cuales afirman su capacidad de conseguir resultados. Ganó otros tres títulos en Liga de Quito, uno en Defensor Sporting y otro en Fénix.

Repetto dirigió a Fénix de Uruguay (2006-2008), Cerro de Uruguay (2008 y 2010), Blooming de Bolivia (2009), Defensor Sporting (2010 y 2011), Independiente del Valle (2012 a 2016), Baniyas Club de Émiratos Árabes (2017), Olimpia (2017), Liga de Quito (2017-2021) y Nacional (2022). Llegó a la final de la Copa Libertadores 2016 con Independiente del Valle después de eliminar a River en el Monumental (en octavos de final) y a Boca en La Bombonera (en semifinales), algo histórico.