Independiente podría perder un jugador clave ante Godoy Cruz

Damián Batallini volvió a estar ausente en la práctica de este martes debido a una faringitis y su presencia está en duda para el cruce con el Tomba.

El futbolista venía de padecer una gripe y el diluvio torrencial en el partido ante Boca no ayudó en su recuperación. Esta semana Batallini aún no se entrenó con el grupo y podría ausentarse en la próxima fecha.



Si bien hasta el momento no hay nada confirmado, el entrenador Eduardo Domínguez deberá evaluar posibles reemplazos en caso de que el jugador no llegue en óptimas condiciones. El estado gripal del mediocampista es seguido muy de cerca para no apurar su regreso a las canchas.

Si bien el técnico dispone de varias alternativas para ocupar su lugar, hay dos que ya se van imponiendo. La primera es el ingreso de Alan Soñora, quien viene de convertir el tanto del empate contra Boca, y luego aparece el nombre de Leandro Fernández.

Lo cierto es que Batallini es un jugador clave para el funcionamiento del equipo y será difícil reemplazar el buen nivel que viene teniendo.