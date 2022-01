Independiente sigue negociando con Dallas por Alan Velasco

En los últimos días, desde Estados Unidos llegó una nueva oferta por un monto de aproximadamente siete millones y medio de dólares que superó a la que el Rojo había recibido anteriormente, que rondaba los 5.500.000 de la moneda extranjera, por el 90 por ciento del pase.

Sin embargo, en Avellaneda pretenden que desde la institución norteamericana se extiendan aún más y, como mínimo, lleguen a los diez millones, teniendo en cuenta las condiciones del jugador y la cláusula de salida que es de 23,5 millones, mientras que su contrato vence en 2023.

Además, tanto Daniel Montenegro, Asesor Deportivo, como "Yoyo" Maldonado, Secretario de Independiente, manifestaron que todavía no quieren largar a Velasco y que si se accede a una venta es por una suma considerable de dinero.

En las últimas horas, Maldonado declaró en una entrevista radial que el tema de Velasco "está frío" y que lo quieren "retener" porque " Creemos que es un jugador muy importante para Independiente. Hay una situación que se da a través de los representantes, que quieren negociarlo. Estamos tratando de buscar lo mejor para el club".

Por su parte, el propio protagonista de la novela, Alan Velasco, habló tras la victoria ante San Lorenzo por el Hexagonal (en el que convirtió un doblete) y declaró: "Estoy enfocado acá, pero se me cruzan sensaciones raras. Es toda una vida. Si se tiene que dar algo, ojalá que sea lo mejor para mí y para el club. El agradecimiento al hincha siempre está. Cada vez que me tocó vestir esta camiseta intenté dar lo mejor. Si por ahí no pude hacerlo, quiero que sepan que no lo hice con mala intención. Independiente siempre va a estar en mi corazón".

Por el momento, continuarán las reuniones y el diálogo desde Independiente con Dallas. El contrato que acordarían sería por cuatro años con opción a extender por un año más. Este fin de semana puede ser clave.