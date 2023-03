Indonesia pone en duda el Mundial Sub 20 y Argentina se ofrecerá como sede

¿Cómo? Indonesia es el país designado para albergar la Copa del Mundo de la categoría sub 20. Pero en las últimas horas, la Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI), a través de un comunicado, puso en duda la realización del sorteo, el cual tiene fecha para el 31 de marzo, por una decisión del Gobernador de Bali, Wayan Koster.

El funcionario público había sido uno de los firmantes de la garantía gubernamental para FIFA, pero recientemente rechazó la presencia de la Selección de Israel, una de las selecciones clasificadas, al sorteo. Esto es debido al apoyo de los indonesios a Palestina en el conflicto que mantiene con los israelíes hace varios años.

De hecho, durante las últimas semanas hubo muchas manifestaciones del pueblo indonesio por la participación de Israel, sobre todo en la capital del país, Yakarta. "La larga historia de opresión de Israel contra el pueblo palestino nos motiva a rechazar enérgicamente cualquier forma de presencia israelí en Indonesia", esgrimen.

En FIFA toman el rechazo de la participación israelí como un incumplimiento de la garantía firmada, por lo que no solo está en duda la realización del Mundial Sub 20, sino que también la PSSI podría sufrir sanciones gravísimas: no albergar eventos deportivos, la no participación en competencias de sus selecciones, y más.

Argentina se postulará como posible sede

Los próximos días serán fundamentales para ver cómo se desencadena la situación entre Indonesia y FIFA. En el ente regulador del fútbol mundial no quieren volver a suspender la Copa del Mundo, como pasó hace dos años por la pandemia de coronavirus, por lo que, en caso de sancionar al PSSI, podrían buscar un país alternativo.

Y quien se ofrecerá es Argentina: desde la Asociación del Fútbol Argentino le harán saber a FIFA que cuentan con las instalaciones y la infraestructura para recibir el Mundial Sub 20. Así, -y con la baja de Indonesia-, Argentina podría disputar el certamen pese a no haber clasificado en el Sudamericano de la categoría.