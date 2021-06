Inglaterra y Ucrania diputarán los cuartos de final

Inglaterra superó a Alemania y se convirtió en uno de los ocho mejores de la Eurocopa. Pese a que en el arranque los alemanes intentaron imponerse en el campo de juego, esto les fue difícil por la jerarquía del rival. Las aproximaciones más claras fueron por parte del seleccionado inglés: primero Raheem Sterling inquietó con un disparo de media distancia y luego Harry Maguire ganó de cabeza pero el balón quedó en manos del arquero Manuel Neuer.

Alemania tuvo una importante chance, Timo Werner definió pero el Pickford tapó de manera perfecta evitando el riesgo. Si bien el equipo inglés tuvo la mayor iniciativa, no fue suficiente para ponerse en ventaja para irse al descanso con un mejor resultado que un empate sin goles.

Recién en la última parte del complemento todo comenzó a definirse. Luego de atravesar varios minutos sin demasiadas emociones, a los 75 Raheem Sterling se ocupó de abrir el marcador. El delantero definió sin problemas y festejó el 1-0.

Los alemanes tuvieron la intención de buscar el empate pero no solo que no lo consiguieron si no que a los 86 minutos el rival amplió la ventaja y definió la clasificación. Harry Kane recibió un centro y de cabeza selló el 2-0 final.

Embed



Ucrania y Suiza necesitaron 120 minutos para poder definir el clasificado a los cuartos de final



A los 27 minutos, Oleksandr Zinchenko recibió un pase de Andriy Yarmolenko y mediante un disparo con mucha potencia puso el 1-0 para el conjunto ucraniano. Suecia mostró un sistema defensivo firme que le permitió evitar que el rival aumente la ventaja. Sobre el final del primer tiempo, Emil Forsberg apareció para anotar el 1-1.

En la segunda mitad los protagonistas fueron los palos de los arcos defendidos por Robin Olsen y Georgiy Bushchan, los cuales evitaron que el resultado cambie. Al no poder romper el empate se llegó al tiempo suplementario.

Recién en el final del tiempo extra, Ucrania pudo volver a ponerse en ventaja y festejar el pase a los cuartos. Aprovechando el jugador de más tras la expulsión de Marcus Danielsson: Artem Dovbyk encontró el espacio para poner el 2-1 que le dio el triunfo a Ucrania.

CUARTOS DE FINAL EUROCOPA



Bélgica - Italia



Suiza - España



Ucrania - Inglaterra



Rep. Checa - Dinamarca