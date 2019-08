Una vez se confirmó su llegada al club culé, el jugador borró varios mensajes que apuntaban de forma muy agresiva contra Lionel Messi. ¿Qué decían algunas de esas publicaciones? "Messi, hijo de puta", "Messi, creo que de una patada te partiría todas las piernas, loco" y "Me la suda que la mierda rata de Messi se haya lesionado, ojalá se muera y no marque más goles".

firpo tuits uno

El futbolista, oriundo de República Dominicana, dialogó este jueves con el Diario Sport, de la ciudad catalán, y aclaró que esos mensajes los había escrito cuando apenas tenía 15 años y formaba parte de una de las filiales del Betis. "Me cruzo con Leo Messi todos los días en el vestuario. Los tuits que publiqué contra él es algo que ya pasó y está zanjado. Es una bola que no quiero que siga creciendo. Creo que ni lo sabe. Soy un chico que viene de un filial, del Betis, y no creo que Messi le vaya a dar bola a esto", sostuvo.

Además, más allá de referirse a los duros dichos sobre el crack argentino, el nuevo lateral izquierdo del Barcelona comentó cómo fue su llegada a la institución, una de las mejores de todo el planeta. "Me metieron tres caños el primer día, ja. En el Barça los jugadores son muy buenos, la verdad es que da gusto entrenar con ellos. El ritmo de la pelota marca. Si puedes jugar a un toque, mejor uno que dos", concluyó Junior Firpo.

