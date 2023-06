El plantel cuanta actualmente con los argentinos Franco Negri, Nicolás Stefanelli y Benjamín Cremaschi, mientras que otros compatriotas ya pasaron por el club comando por el inglés David Beckham.

Uno de ellos es Matías Pellegrini, que llegó desde Estudiantes en 2019, en poco más de ocho millones de euros y tuvo un fugaz paso por el club.

Mientras que Julián Carranza arribó en una suma de poco más de cinco millones de euros desde Banfield en 2019. Tras pocos partidos, el delantero pasó a préstamo a Philadelphia Union, donde continúa.

Leandro González Pirez fue adquirido en 2020 al Tijuana de México por una cifra cercana a los 680 mil euros. Jugó un año y medio, con 46 partidos y dos goles. El zaguero está actualmente en River Plate.

Nicolás Figal fue comprado en 2020 por poco más de dos millones de euros a Independiente y tas dos años volvió al país para sumarse a Boca Juniors.

Figal-InterMiami.jpeg Nicolás Figal pasó por la MLS antes de recalar en Boca Juniors.

Gonzalo Higuaín llegó libre de Juventus en 2020 y estuvo hasta fines de 2022, cuando se retiró. Firmó 70 presentaciones y convirtió 29 tantos. Por ahora es el máximo goleador de la escueta historia del equipo.

Mientras que Federico Higuaín estuvo poco más de un año compartiendo cancha con su hermano. Se retiró en 2021 y, desde este año y está a cargo de la Reserva de Inter Miami.

Lionel Messi continuará su carrera en Inter de Miami, de la Major League Soccer, en principio por dos temporadas y será la cara visible del Mundial de los Estados Unidos 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España.

"No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami", afirmó el rosarino en una nota con los medios españoles.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", detalló Messi.

Messi, acaso el mejor futbolista de la historia, vio frustrada su vuelta a Barcelona de España, club que lo vio nacer profesionalmente y en las juveniles, después de varias semanas de negociación sin oferta formal. El otro camino era el fútbol árabe, donde sobraba dinero pero faltaba convencimiento por parte del rosarino y su familia de irse a un país diferente en su cultura, más allá que es embajador deportivo.

Higuaines-InterMiami.jpg Gonzalo Higuaín y su hermano Federico se dieron el gusto de jugar juntos en el Inter de Miami. Archivo.

El equipo de la Florida hizo todo lo posible para seducirlo, desde el estilo de vida hasta un proyecto deportivo desde mitad de año con posibles refuerzos de jerarquía y la llegada de un entrenador de talla internacional que podría ser Gerardo Martino.

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores en Barcelona y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", explicó Lio.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró el astro.