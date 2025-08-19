Huracán tuvo un partido para el olvido y se despidió de la Copa Sudamericana

Huracán comenzaba el duelo con Once Caldas de la mejor manera con un gol de Luciano Giménez a los cinco minutos del primer tiempo pero luego el tanto fue invalidado por un offside de Leonardo Pérez, a quien le atribuyen una participación en la jugada a pesar de que no toca la pelota y estaba parado.

El club de Parque Patricios fue una máquina en el primer tiempo y después de ese gol anulado también avisó con un cabezazo de Bisanz y un remate de Gil que dio en el travesaño. La apertura del marcador se le negaba al local pero llegó a los 38 minutos con un gol de penal de Miljevic, quien engañó al arquero rival y desató el festejo en el Ducó.

Sin embargo, Huracán enseguida sufrió la reacción de Once Caldas: un minuto después Dayro Moreno empató el encuentro en un contraataque letal. Para colmo, el Globo se quedó con 10 jugadores en cancha antes de terminar el primer tiempo con una roja a Juan Francisco Bisanz, de gran nivel en el duelo, por un codazo a un rival.

El club colombiano manejó con tranquilidad el encuentro teniendo superioridad numérica y liquidó la serie con el 2-1 en el partido y 3-1 en la serie a los 19 minutos del complemento con una definición de Michael Barrios, quien generó un desconsuelo total en la cancha.

El partido siguió picado y con expulsiones a los 25' de la etapa: Huracán se quedó con 9 por la roja a Matko Miljevic y Once Caldas con 10 por la expulsión de Mateo Zuleta. Y, por último, el club colombiano marcó el 3-1 final a los 42 minutos del segundo tiempo con otro tanto de Dayro Moreno, quien definió nuevamente con suma certeza dentro del área.