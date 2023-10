"Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior. Si está bien en el club, lo va a estar en la Selección Argentina. Ese compromiso está fuera de discusión. No soy una persona de tirar a los jugadores a la cancha por una necesidad futbolística o de resultados. Hablamos de jugador muy importante pero alguien que no está en condiciones no va a dar mejor respuesta que uno que está sano", remarcó Gerardo Martino en la previa.

Por su parte, Frank Klopas, entrenador de Chicago Fire, comparó a Messi con Michael Jordan: “Esto es como los Bulls. Si Michael no jugaba, seguía siendo un buen equipo, pero si Jordan estaba en cancha ganaban ocho partidos seguidos. Miami es un gran equipo con excelentes jugadores, pero si juega Messi, tienen un jugador que puede cambiar el juego en cualquier momento con una sola jugada”.

Inter Miami, que viene de empatar 1 a 1 con New York City gracias al gol agónico del argentino Tomás Avilés, se encuentra 13° con 33 puntos a cuatro de DC United, el noveno que está pre-clasificando a los Playoff. Por su parte, Chicago Fire, que viene de perder por 1 a 0 a New York Red Bull, se ubica décimo con 37 unidades, afuera de la zona de pre-clasificación por diferencia de gol. Por ende, es un duelo directo por la pelea por clasificar a la próxima fase de la MLS.