Javier García: "Después del gol fuimos muy superiores"

"Creo que en los primeros 20 minutos ellos salieron a jugar con mucho ímpetu, como era de esperar, y nos complicaron un poco. Pero después del gol fuimos muy superiores. Ganamos bien pero me voy con bronca por el gol que me marcaron y pude evitar, soy muy autocrítico".

Más allá de esa autoexigencia, García no pudo ocultar su felicidad: "Y sí estoy feliz. No venía jugando y volver a hacerlo me da mucha felicidad. Es lo que más me gusta", confió el guardavalla que fue campeón con el Xeneize en 2008, en auqle recordado triangular que también protagonizaron Tigre y San Lorenzo.

Con respecto al presente de Boca, no dudó: "Somos un equipo que sabe hacer la autocrítica necesaria. Se habla después de los partidos. Vamos a tratar de corregir los errores para seguir creciendo. Pero me parece que las críticas son excesivas. Este equipo ganó los dos últimos campeonatos locales y ahora vamos a tratar de sumar el tercero".