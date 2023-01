Javier Mascherano no descartó su posible renuncia

“No hay demasiado que pensar, más que nada agradecerles a todos, al presidente (Claudio Tapia) por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano con los jugadores, los hemos molestado mucho… -sostuvo Mascherano-No tengo mucho para decir, no hay excusas. Me tengo que hacer cargo. No creo que siga “. concluyó.

Javier Mascherano fue muy duro con su autocrítica: "Lo mejor es ahora poder volver a Argentina, estar tranquilo. Muy agradecido por la oportunidad. He fracasado, lo tengo que reconocer. Seguramente hablaré (con Tapia), tengo una relación espectacular con el presidente y todos”.

“No hay mucho que decir. Lamento por los chicos, por no haberlos podido ayudar -añadió-. Es una generación de futbolistas increíble y está claro que el que fallé fui yo al no poder transmitirles confianza y tranquilidad para que puedan jugar como saben, como me demostraron durante todo el proceso".

"El futbol es esto. Nunca llegamos al nivel que podíamos, estos jugadores y este equipo pueden jugar muchísimo mejor, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos y hacerlos jugar al nivel que ellos pueden”, finalizó el DT del Seleccionado Sub-20.