Javier Zanetti fue contundente sobre si al Inter le interesa Franco Mastantuono

"Es un jugador que cualquier equipo quisiera tener. River está haciendo un gran trabajo y no sé hasta cuándo lo va a disfrutar”, manifestó el ex capitán de la Selección Argentina sobre el joven de 17 años que genera interés hace tiempo en muchos equipos de Europa y explotó su popularidad en estos días tras su golazo de tiro libre en el Superclásico.

Sin embargo, Zanetti descartó que pueda llegar al Inter por su alta cotización debido a su talento y juventud. “Para el Inter es caro por la edad que tiene. Ya va a llegar el momento de sentarnos y programar la próxima temporada”, analizó Pupi, quien se centra solamente en la gran posibilidad que tiene de ganar la Champions League como dirigente.

Cabe recordar que Mastantuono tiene una cláusula de salida de 45 millones de euros, la cual se eleva a 50 si la oferta llega en los últimos 10 días del mercado de fichajes.

El interés europeo por la perla nacida en el 2007 no es nuevo y son varios los clubes gigantes que posan sus ojos en él. Barcelona y Real Madrid lo siguen de cerca, al igual que Manchester United. Mientras que París Saint Germain lo tiene entre sus prioridades.

"Hay que acompañarlo. Es un jugador que despierta un entusiasmo muy grande para su corta edad. Es un chico que tiene los pies sobre la tierra. Tiene que sentir que debe seguir creciendo. No crece con la normalidad de cualquier chico de 17 años. Si es que se va en algún momento, habrá que analizarlo. Pero eso no va a suceder en el corto plazo", aseguró Marcelo Gallardo hace unas semanas. Por su parte, desde la dirigencia de River aseguran que no se marchará este año.