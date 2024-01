Jhonny Quiñónez está cerca de firmar con Independiente

El mediocampista de 25 años llegaría desde Aucas de Ecuador el cual percibirá la suma de un millón de dólares por el 50% del pase. El jugador debutó en 2016 en el equipo de Quito y, salvo la temporada 2019/20 donde pasó a préstamo al Willem II neerlandés, jugó toda su carrera allí.

En 2022, se consagró campeón de la Serie A de Ecuador siendo uno de los pilares del equipo integrando el once ideal del torneo. Además, fue parte de la delegación ecuatoriana que participó de la Copa del Mundo Sub-20 de Corea del Sur 2017 y, en 2019 en la derrota 6-1 ante Argentina, debutó con la selección mayor donde solo jugo 3 partidos.

Recientemente, Carlos Tevez había declarado: "Me gusta el volante de área a área, no tanto el posicional. Fue lo que más nos costó el año pasado, pero no hay muchos así. Tratamos de buscar. Johnny Quiñónez es prioridad porque me gusta, sino se puede buscaremos una alternativa, que nos sirva y no nos salga tan caro".

De concretarse la negociación, el ecuatoriano Jhonny Quiñónez se trasladará directo a la ciudad estadounidense de Miami, donde Independiente viajará el miércoles para hacer la pretemporada y jugaría tres amistosos ante Olimpia de Honduras, Deportivo Cali de Colombia y Sporting Cristal de Perú.