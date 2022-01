Joaquín Correa salió lesionado a los dos minutos de juego

Alexis Sánchez ingresó en su lugar y poco tiempo después anotó el tanto para el Neroazzurro en San Siro. Correa fichó por el Inter el pasado verano por cuarenta millones de euros, procedente del Lazio.



A priori el jugador argentino habría sufrido una contractura en el bíceps femoral de su pierna izquierda pero todo indica que sería un desgarro. La lesión pone en duda su convocatoria a los próximos encuentros de las Eliminatorias que debe afrontar la Selección Argentina.



La molestia ocurrió cuando el delantero de 27 años quiso cubrir un balón frente al defensor del Empoli Simone Romagnoli, quien terminó colgado en su espalda. Los gestos de dolor del argentino al tomarse el posterior de la pierna izquierda no tardaron en notarse y luego de pararse con dificultad, a los dos minutos de juego, se dirigió al banco de suplentes.



El argentino no pudo contener las lágrimas tras no poder continuar con el partido, además de imaginar que quedó en riesgo su participación con el representativo argentino en las Eliminatorias Sudamericanas.

Joaquín Correa figura en la lista de convocados de Lionel Scaloni pero ahora habrá que esperar el resultado de los estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Argentina se enfrentará con Chile el 27 de enero y luego con Colombia el 1 de febrero.