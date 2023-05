Jorge Almirón al salir del estadio: "No fue penal"

El técnico de Boca se dirigía hacia el micro en la salida del vestuario y recibió una pregunta mientras caminaba por el pasillo. ¿Fue penal?, soltó Emiliano Raddi, periodista de ESPN, a lo que entrenador devolvió un gesto con el dedo índice indicando un contundente "NO".

Almirón continuó su caminata unos metros más y luego soltó: "No fue penal, nada...", dejando en claro que no se fue conforme con la falta que pitó Herrera a los 90 minutos del Superclásico.

Embed ¡ATENCIÓN A ESTO! Ante la pregunta de @EmilianoRaddi, Almirón declaró en el Más Monumental que NO FUE PENAL lo de Sández contra Solari. pic.twitter.com/wG2MLG6zuI — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2023

Por su parte, Sergio Romero, arquero de Boca, coincidió con su entrenador: "La jugada del penal es una jugada muy dudosa, le pregunto al árbitro si fue penal y el me dijo que fue claro. Le dije que le consulte al VAR y él me dijo que lo hizo, pero para mi no lo consultó y se quedo con lo que vio", comenzó diciendo Romero. "Viéndola es una jugada normal con un mínimo roce, nunca debería haber sido cobrado", aseguró.

"Lo raro de todo esto es que no era un penal claro, el jugador de River me dijo que lo tocó, pero si lo tocó fue la canillera nomás. No sé si lo de Herrera fue por ego o qué, yo le dije a mis compañeros que no le quemen la cabeza porque el VAR le iba a avisar, pero bueno", lamentó. Y picante, disparó: "Si era en otra cancha o era en el área de River no se cobraba, porque no fue penal".