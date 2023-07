Jorge Almirón: "El objetivo es la Copa Libertadores"

"El objetivo es la Copa Libertadores, está bien sabido por todos. Todavía no hablamos directamente sobre los refuerzos, los nombres, pero me imagino que en estos días nos juntaremos para hablar de eso. Nombres, puestos a reforzar para ser protagonistas en la Copa. Son partidos de ida y vuelta, son finales, y siempre es importante tener jugadores de jerarquía", señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Y agregó: "Nosotros vamos paso a paso. Estamos pensando en recuperar jugadores para el jueves (ante Unión, en Santa Fe). Entrenar con el plantel completo es fundamental, casi nunca pudimos repetir el equipo. Mi idea siempre es repetir para que puedan tener continuidad, pero con el desgaste físico se hace complejo".

CV9rkphCCGwKRrlv.mp4

Sobre el triunfo ante Sarmiento, Almirón comentó: "Veníamos de hacer seis goles en dos partidos, el partido pasado hubo un desgaste enorme, me imaginaba que el rival se iba a meter atrás e íbamos a tener el manejo de la pelota. En el primer tiempo no hubo tanta claridad, no hubo muchas situaciones, pero el desgaste que generamos en el rival fue total".

Luego, el técnico amplió: "Aprovechamos las que tuvimos, no nos hicieron goles y eso es importante para el equipo. Van entrando todos y el desgaste es enorme. Estoy contento porque terminaron todos bien y en dos partidos importantes lo hizo bien el equipo. Meter seis goles en dos partidos no es fácil".

"El equipo tuvo mucha paciencia, movió la pelota de un lado a otro. No intentamos tirar pelotazos, siempre intentamos llegar jugando al arco rival. El primer gol fue muy bueno y en el segundo aprovechamos los espacios que nos dieron”. Y agregó sobre los cambios: “Los que entran aportan. Luis y Óscar metieron los pases de gol. Entraron muy bien", expresó.