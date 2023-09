Jorge Almirón: "Era un partido controladísimo y nos convirtieron"

"En el primer tiempo fue bastante claro nuestro dominio y generamos situaciones de gol. Ellos, con muy poquito, nos generaron dudas en los últimos minutos. Era un partido controladísimo y nos convirtieron, lamentablemente", dijo el coach.

Y añadió: "Es normal que en el segundo tiempo los rivales, si van ganando, se tiren atrás a cuidar el resultado. Intentamos ir por el empate, pero entramos en un desorden que se puede generar cuando tenés tanta gente enfrente. Duele porque veníamos con la intención de ganar, pero tenemos que pensar en lo que sigue".

"El equipo tiene intención de jugar. Gran parte del primer tiempo lo dominamos, pero no pudimos concretar. Las situaciones de gol las creamos. Por eso no me puedo volver loco por el resultado. No puedo decir que el equipo no intenta, no juega bien. Pero bueno tenemos que concretar. Es una cuestión de afinar la puntería: las posibilidades que tenemos, las tenemos que meter. El rival no nos provocó mucho", agregó.

En cuanto a la semifinal de la Copa Libertadores que llegará en menos de dos semanas, Almirón dijo: "Vamos a llegar muy bien, no tengo dudas de eso. Somos un equipo de hombres, nos tocó perder hoy y hay que asumir la derrota. Duele, pero hay que recuperarse rápido".