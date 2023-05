Jorge Almirón: "Estoy feliz, me encuentro en un gran momento"

"Estoy feliz, me encuentro en un gran momento, es muy grato compartir lo que vivimos en el predio. Llegar, ver a los juveniles entrenar. Subir al comedor, están los ex jugadores de Boca... me rodeo de fútbol todo el día. Los jugadores están con ganas de mejorar y lo mostramos cada día", contó a corazón abierto el entrenador en conferencia de prensa.

Además, abordó puntualmente el rendimiento de algunos jugadores dentro del equipo ideal que está buscando para que Boca siga por buen camino. Y no se olvidó de caerle al arbitraje por los fallos en el Monumental.

"Lo que pasó fue muy claro. No salí a hablar tampoco, el penal fue dudoso, previo a eso, las jugadas de 2° amarilla muy claras, la suspensión del árbitro dice mucho. Podría salir a hablar y quejarme pero fue muy claro lo que pasó, me dediqué a preparar el equipo", dijo con respecto al Superclásico del domingo pasado.

LA TITULARIDAD DE SEBASTIÁN VILLA

"Yo veo lo que produce en la cancha, lo que genera en la gente y en el rival. Me enfoco en el juego y da mucho al equipo", remarcó sobre el colombiano, siempre clave con su velocidad, llegada al área y cambio de ritmo para los avances boquenses.

DARÍO BENEDETTO Y LA IMPORTANCIA DE SU VUELTA AL GOL

El DT también mencionó al Pipa, quien volvió a jugar tras recuperarse. "No es fácil volver de una lesión. Jugó de titular y lo hizo bien, con el desgaste de los centrales y salir a jugar. Lo hizo bien. Está para seguir mejorando, su nivel lo conozco bien y sé lo que puede aportar, se suma a jugar y es importante", explayó sobre el 9.

SOBRE ADVÍNCULA Y SU NUEVA POSICIÓN

"En general el equipo tiene intención de juego. Lo de Luis no me sorprende, su capacidad de juego, elige bien los pases, es constante. Hoy participó en el gol, es para nosotros importante y está respaldado por Weigandt", explicó sobre el peruano, que lo adelantó para que juegue de volante.