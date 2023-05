"Es un momento muy difícil. En los últimos partidos no encontramos resultados ni ambición de recuperarnos ante la adversidad, hoy nos convierten a los cuatro minutos, son cosas que preocupan", reconoció el DT, que ya no tiene la banca de los hinchas de Racing. "Los hinchas pueden expresar su opinión", afirmó.

En la misma línea, recordó que hace no mucho la Academia supo ser campeón del Trofeo de Campeones y de la Supercopa Internacional. "No nos olvidemos que hace 5 meses el equipo estaba obteniendo un título. Y ganamos dos en dos meses. Iniciamos bien, estamos teniendo una racha de malos resultados. Me hago cargo y los jugadores también. Hay un contexto dentro, que necesitamos mejorar", dijo.

Y por último, volvió a referirse al descontento de la gente, en la antesala de un nuevo partido de local, el próximo viernes frente a Vélez. "No pienso que son injustos los reproches. Tienen razón. Pero yo no me baso solamente en el resultado. Ni acá ni en mi vida", respondió tajante. "No pensé en renunciar, no considero que sea un fin de ciclo", sentenció.

Gago, que en los últimos días habría recibido ofertas de Athletico Paranaense de Brasil y Al Ettigaq de Arabia Saudita, asegura seguir con fuerzas pese al mal presente y con la convicción de que puede revertir la situación. El crédito que tiene es que está primero en su grupo de Copa Libertadores, con 7 puntos.

Racing no ha tenido suerte con las lesiones, es cierto. Y también es verdad que los malos resultados no se explican solamente desde la responsabilidad de Gago, ya que hay niveles de algunos futbolistas muy bajos, y errores individuales groseros. Pero el técnico no parece encontrarle la vuelta.

Iván Pillud y la ¿banca? del plantel de Racing a Fernando Gago

"Son momentos difíciles que hay que afrontar, que hay que poner la cara y el pecho. Nosotros los más grandes tenemos que seguir tirando para adelante y tratando de hacerles entender que de esto se sale todos juntos, agachando la cabeza y siguiendo trabajando con humildad", comentó Pillud.

"No quiero poner excusas, hoy tenemos un plantel corto con muchas bajas y estar en tres competencias es difícil a veces. Hoy se perdió otro partido, ya está, hay que volver a trabajar. A meternos de lleno en la Copa Libertadores sin descuidar este torneo que para nosotros es muy importante", agregó el defensor de 37 años.

Y, al ser consultado sobre la continuidad de Gago, expresó: "Esté el entrenador que esté, el de turno, nosotros dejamos la vida, pero a veces salen las cosas y a veces no. Son momentos y hay que afrontarlos. Estoy triste, pero obviamente con todas las pilas y ganas de seguir porque amo este club y la camiseta por delante de todo".

"A veces las cosas que pasan en el día a día son consecuencias de que a veces pegue la pelota en el palo y entre o pegue y sale. Tenemos que cambiar muchísimas cosas. Te lo vuelvo a repetir: al entrenador de turno lo bancamos a morir, ya lo hablamos en la charla que tuvimos. Después también depende de lo que hagamos nosotros", continuó y concluyó: "(Gago) se debe sentir frustrado y con bronca como todos".