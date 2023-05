Independiente: se confirmó la lesión de Sergio Barreto

El defensor de 24 años, capitán del Rojo cuando Iván Marcone no está en cancha, salió reemplazado a 12 los minutos del segundo tiempo tras pedir el cambio por una dolencia en su rodilla izquierda, producida en el primer tiempo luego de un cruce.

Barreto sufrió un esguince leve en su rodilla, por lo que estará fuera de las canchas durante un mínimo de 20 días, que podría extenderse a un mes, dependiendo de la evolución de la lesión. Así, Ricardo Zielinski no lo podrá tener en cuenta para los próximos tres partidos: Arsenal de Sarandí (visitante), Lanús (local) y Godoy Cruz (visitante).

Baja sensible para Independiente, ya que pierde a uno de sus pilares en defensa, y uno de los referentes a pesar de su juventud tanto dentro como fuera del campo. De movida, su reemplazante natural sería Joaquín Laso, quien ingresó en su lugar frente a Tigre, aunque otra opción viable para el Ruso Zielinski sería la del zurdo Edgar Elizalde.

Barreto se suma a Fernando Da Rosa (fue operado por una rotura de ligamentos cruzados y estará seis meses sin jugar), el mencionado Marcone (desgarrado) y el juvenil Justo D’angelo (desgarrado). También Tomás Pozzo y Rodrigo Márquez, quienes ya arrancaron sus recuperaciones por la rotura de ligamentos, aunque tienen para rato todavía. Por otro lado, Brian Martínez salió con molestias pero no tendría lesión.

Ricardo Zielinski valoró el triunfo y reconoció a los hinchas

"La gente nos tira para adelante y nos ayuda. Hicimos un buen partido en líneas generales. Quiero agradecerle al plantel, a la gente que nos tira para adelante. Ha sido una alegría. Hay una mejoría de los jugadores. Son ellos los responsables. Ahora a pensar en el partido que viene. Tendremos que seguir mejorando esta semana", expresó Zielinski.

En la misma línea, destacó que el equipo siempre ha tenido "fortaleza anímica, porque es difícil jugar con la presión que hay en Independiente, donde hay mucha ansiedad" y aseguró que "con tranquilidad y con trabajo van a seguir mejorando".

Por último, el Ruso se refirió a la discutible jugada del penal para Tigre. "Les dije a los jugadores que no piensen en el árbitro. No vi la jugada del penal. No me gusta opinar de algo que no vi y no me van a encontrar a mi opinando mal de los árbitros", afirmó. Y cerró: "El fútbol argentino es muy competitivo. Tenemos que ir partido tras partido".