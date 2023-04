Jorge Almirón regresó al país ¿para ser entrenador de Boca?

Almirón es del gusto del 10 por el fútbol que desplegó su Lanús entre 2016 y 2018; fue la mejor etapa de la historia del Granate donde, bajo su mando, el club consiguió tres de sus seis títulos.

En el club del Sur ganó el Campeonato de Primera División 2016, la Copa Bicentenario 2016 y la Supercopa 2016. Éste último título tras bailar y golear por 3 a 0 al River de Marcelo Gallardo.

Fs9daEbXgAAPLWp.jfif Almirón sonríe al arribar a Buenos Aires, aunque no le fue bien como DT en España. Foto: @tunnolucas11

Sin embargo, después no pudo o no supo darle su impronta a sus equipos y en algunos clubes duró pocos partidos: de Lanús se fue a Atlético Nacional, donde logró un 62% de efectividad (43 partidos, 23 victorias, 11 empates y 9 derrotas) y se marchó del club después de "no cumplir los objetivos planteados".

Luego tuvo un paso por el olvido por San Lorenzo (25 duelos, 4 triunfos, 14 empates y 7 derrotas), uno breve por Al-Shabab de Arabia Saudita, por Lanús (mala vuelta) y Elche, que hoy está comprometido con el descenso (y donde asumió Sebastián Beccacese).

Otro punto a su favor es que reúne dos condiciones mencionadas por el Consejo de Fútbol de Boca: tiene experiencia y no tiene historia con Boca. Román busca un entrenador totalmente contrario a los últimos dos, quienes saltaron de la Reserva al plantel profesional.

Ambos lograron títulos para las vitrinas del club, pero no un buen funcionamiento sostenido para aspirar a pelear por la Copa Libertadores, la obsesión de todo el pueblo boquense.

Otro rumor y van...

Además del nombre de Jorge Almirón, en las últimas horas surgió un candidato hasta ahora no mencionado: Fernando Redondo. El Principito se recibió de DT en Europa pero de momento no ejerció y el lazo con el fútbol vistoso y "de escuela" de Argentinos Juniors -club que lo liga con el origen de Riquelme- fue mencionado como una posibilidad.

Hay quienes dicen que mencionar a Redondo es tan descabellado como algunos otros nombres que aparecieron en escena, tal el caso de Carlos Bianchi, José Pekerman, Tité, José Sampaoli, Cacique Medina y Luis Zubeldía.