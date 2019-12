"Frente para Recuperar la Identidad Xeneize" es la denominación de este sector opositor, que aparece como favorito en las encuestas previas por el apoyo del Diez, pero que para el propio Ameal sólo es el plus para una fuerza que ya asomaba con chances ciertas de tomar el poder. "Tenemos al mejor jugador de la historia y para nosotros es importante. Está en el cariño de la gente. Le han hecho daño a Román. El hecho de que haya terminado su campaña en Argentinos Juniors es un daño total. Y hoy queremos devolverlo al patio de su casa, como siempre dijo él. Estamos muy contentos. Estábamos preparados para ir a elecciones antes de que se sume Román, y él decidió jugar con nosotros, trabajar. Y está trabajando de manera espectacular. Encuentro gente que me dice que no iba a venir a votar, pero ahora que va Román va a ir. Y hay que ir porque en la previa no gana nadie. Hay que votar, contar y después se verá. No podes parar lo que piensa y siente la gente. Y si el 95% quiere que Román esté en el club, cómo lo parás. Yo por amistad te puedo traer a votar, pero en el cuarto oscuro estás solo", arrancó quien fue presidente del club entre 2008 y 2011.

POPULAR: A diferencia de tu gestión anterior, que la heredaste, ahora tenés la posibilidad de armar tu propia lista, con Riquelme incluido...

Ameal: Queremos trabajar desde el fútbol infantil a la Primera División con un proyecto a largo aliento. Y el proyecto a largo aliento implica lo político también. Si hay un club que puede ser un ejemplo es Lanús. Es una institución que tiene dirigentes desde hace 20 años. Ahí se ve el resultado desde lo deportivo y lo económico, en todo. Nosotros no tenemos que copiar eso porque estamos para otro vuelo, sin desmerecer a Lanús, pero la idea es tener un proyecto a largo aliento. El cortoplacismo no sirve.

P: En el caso del largo plazo, se habló mucho de la unidad, sobre todo de vos con Beraldi. ¿Por qué no se dio?

A: En su momento, un grupo nuestro habló. La gente habla de la unidad, el problema es el cómo. Eso es más difícil. Es lo mismo que si yo, en un vaso, quiero poner dos litros de agua. Se va a derramar. Entonces no se dieron las situaciones. Nosotros tenemos proyectos en algún lado diametralmente opuestos y en otros debemos pensar igual como todos, que es ganar el torneo, ganar la Libertadores, ganar todo, porque Boca es deportivo ganar. Pero no se pudo dar. Ellos irán a elecciones con sus propuestas e ideas y nosotros con la nuestra.

P: En la elección anterior, en la sumatoria de tus votos con los de Beraldi, hubieran podido derrotar a Angelici. ¿Temés que vuelva a pasar esto de dividir votos?

A: No hay posibilidad de eso. Te voy a contar de la elección anterior. La diferencia fueron 3.000 del oficialismo con nosotros. Nosotros recurrimos 6.000 votos, que eran de socios que no deberían haber votado. Hoy estamos recurriendo 8.000 y creo que hay 300 muertos en el padrón. Estamos muy contentos con lo que fuimos construyendo, y que Román esté en nuestra lista potenció todo. Esto es clarito. Mucha gente va a venir a votar que los van a traer las otras listas y van a terminar votando por nosotros. Estoy convencido de eso.

P: ¿Qué ves de bueno y de malo en la gestión de Daniel Angelici en estos ocho años?

A: A nosotros nos cuesta encontrar cosas que se hayan hecho bien. Cuando ellos hablan de la economía, de la excelencia, es en el bolsillo y en la espalda de los socios. El 65% de lo que recauda Boca lo hace a través de los Socios Activos y Adherentes, abonos a palcos y plateas, entonces no es que está tan bien. Y después, obviamente, en lo previo a una elección se dicen un montón de cosas. Nosotros no tenemos derecho a la información porque no está en el Estatuto y tampoco ellos tienen la voluntad de brindarlo. Entonces cuando lleguemos al club vamos a ver. Si está todo bien, lo vamos a decir, y si está mal, también. Nosotros ya lo rechazamos al superávit, pero para saber todo esto es necesario estar adentro del club La mayoría de los periodistas dicen que Boca está excelente, pero nadie sabe en realidad. No se ven papeles y eso debería ser una obligación. En la reforma del Estatuto planteamos el derecho a la información. Este Estatuto es arcaico, entonces hay que cambiarlo en muchos aspectos.

P: En lo futbolístico, ¿creés que se han cometido muchos errores, más allá de los partidos con River?

A: Se compraron 75 jugadores en ocho años. Cuando tenés 75 jugadores no tenés equipo y cuando no tenés equipo, los resultados no van a ser los mejores. Compra, error, compra, error, es imposible. No se mantienen los equipos. Los ídolos se van por la puerta trasera. El Vasco (Arruabarrena) se fue, el Mellizo (Barros Schelotto) se fue. Hoy cuestionan a Román por estar con nosotros. Es un cuestionamiento poco serio. Si vos tenés que hacer una denuncia tenés que ir a Comodoro Py, no en los medios y que esos medios relevantes lo multipliquen y amplifiquen. Hay que ser serio, estás conduciendo una institución, para nosotros la más importante del mundo. Hay que recuperar la identidad perdida. En esa síntesis está todo. Queremos un club con puertas abiertas, no cerradas. Queremos un club distinto.

P: Angelici y Beraldi coincidieron en que Riquelme les pidió algo inaceptable. ¿Cuál es tu opinión?, ¿Román tiene un cargo rentado?

A: Román no se vende ni se alquila. Yo creo que hubo dos charlas totalmente distintas, una la que inició el presidente del club con su representante que hablaron desde otro lugar, no desde el lugar de dirigentes como hablamos nosotros. Yo hablé con el hermano y él me dice: "¿Vos para qué lo querés a Román?" . Yo le respondí: "Lo tengo que enamorar, si no nos enamoramos es muy difícil conducir un club como Boca". Y ahí empezamos a charlar de todo. Había dos variables. Ser personal rentado, ya sea manager o técnico, o directivo que somos todos ad honorem. Román eligió el segundo camino que me parece que es el mejor, porque le va a dar la posibilidad del tiempo. Porque si es técnico o manager te mandan los resultados y no el proyecto. Y acá lo que tiene que mandar es el proyecto y no el resultado. Todo lo que dijeron ellos, deberán hacerse cargo.

P: Con esto que decís, podría hacerse cargo de un Consejo de Fútbol. ¿Queda descartada la posibilidad de manager?

A: Si él quiere elegir un manager, puede nombrarlo. El fútbol en Boca es uno solo. No hay fútbol amateur, fútbol infantil, femenino. Román va a estar a cargo de todo el fútbol, y si él tiene la voluntad de poner un mánager, qué puedo decir de eso si fui el primero que traje un mánager. Me parece correcto. El va a manejar todo el fútbol. Está trabajando en ideas y proyectos. Todavía no se puede saber nada. Hasta que no termine esta parte del campeonato, nosotros apostamos al técnico a los jugadores y al manager. Terminado esto vamos a hablar. Todos los que están hablando de jugadores a futuro, técnicos, hace mucho daño. Primero porque no es ético y segundo porque es antieconómico. Esto es Boca y hay que ser serios, si no somos serios es muy difícil.

AMEAL POPULAR.jpg

Su gestión anterior y el proyecto de la Bombonera 360

Las mayores críticas para Jorge Amor Ameal tienen que ver con su gestión anterior como presidente y también con su proyecto Bombonera 360 para la reforma del estadio. Sin embargo no esquivó ningún tema. "Eso es lo que dice el oficialismo. Nosotros cerramos el balance nuestro con 11.000.000 de dólares de superávit y el tesorero de esa gestión es el mismo que tiene el actual presidente. En cuanto a campeonatos, quise traer a los mejores técnicos. Después, por la presión de no conseguir resultados es que renuncian. Yo si hubiese hecho caso a algunos que hoy están en la oposición nuestra, después del primer semestre, seguramente Falcioni no hubiese sido campeón. Varios me vinieron a pedir su renuncia. Yo dije que de acá no se iba y salimos campeones invictos con un equipo que terminó jugando la final de la Copa Libertadores", afirmó el candidato.

P: ¿Cómo calificarías tu gestión anterior como presidente? ¿Creés que hiciste algunas cosas mal?

A: Eso lo tiene que calificar la gente. Todo el mundo aprende de sus errores. De las virtudes no aprende nadie, al contrario, se equivoca. Yo me llevo dejar mi auto en el Parque Lezama e ir caminando todos los partidos hasta la cancha, que no es algo menor. Yo no sé cuántos dirigentes o ex dirigentes pueden hacer lo que hacemos nosotros.

P: Hay una frase que dijiste en esa época, que "no sabías mucho de fútbol". ¿Te equivocaste al decir eso?

A: No, yo fui a contratar al mejor técnico para manager. Los dirigentes cometemos errores y desgraciadamente los cometemos no con la plata nuestra, sino con la del club porque la pasión te lleva a otro lugar. Hay que buscar el equilibrio. No es que no sabemos de fútbol, sabemos. Dicen que no conocemos el vestuario, pero sí lo conocemos. Hay un montón de cosas que pasan alrededor y por eso la contratación de un manager es ir resolviendo los problemas antes de que se produzcan. Jugué al fútbol, tengo pasión por este deporte. Yo no llegué al fútbol por las bochas. A Boca vine a ver fútbol, esa es la realidad. Pero esa historia quedó y sigue quedando.

P: En cuanto a tu proyecto de la Bombonera 360, recibió muchas críticas de las otras listas. Muchos dicen que es imposible...

A: La oposición está hablando de un estadio de 100.000 personas. Antes se querían ir, hacer el estadio shopping. Ahora se dieron cuenta que de La Bombonera no nos vamos. Entonces no hay un mensaje coherente. Nosotros hace ocho años que hablamos de La Bombonera 360, ampliar al estadio a 78.000 personas, 70% para lugares populares, 30% para palcos y plateas. Eso lo dijimos siempre. Hablamos con los vecinos que están hoy contentos con dar la posibilidad de que pueda haber un cambio. Cuando el club convocó a todas las agrupaciones por el estadio nuevo, no concurrimos. Dijimos que la foto iba a ser muy linda y la película un desastre. La película fue de terror. Ahora el oficialismo se dio cuenta que no hay que irse de La Bombonera.

P: En el caso de que logren hacer el proyecto Bombonera 360, ¿cuánto tiempo depararía?

A: Siempre vamos a jugar de local. Esa es una buena pregunta, porque la gente dice que nos vamos de La Bombonera cuatro años. No nos vamos. Se construye de los palcos hacia afuera, y cuando esté terminado y haya que anexar los codos, se hace en 90 días, en un momento de temporada de verano.

