Juanfer Quintero: ¿Renueva en River y se retira?

Según lo que se firmó a principio de año, cuando el colombiano concretó su regreso al Millonario, Quintero debía volver el 31 de diciembre al Shenzhen chino. Sin embargo, ya con JFQ en River, el jugador quedó libre del club asiático por una deuda, por lo que el 1 de enero, el zurdo tendría el pase en su poder.

Eso fue una buena noticia en su momento para La Banda, ya que no debía negociar con otra institución. Sin embargo, eso no significa que no haya que poner dinero para retenerlo: el 50% del pase de Quintero está tasado en aproximadamente 2 millones de dólares, cifra que River debería desembolsar para comprarle la ficha y renovarle el contrato.

Las charlas formales entre la representación del futbolista y la dirigencia encabezada por Jorge Brito apenas empezaron, pero el tiempo los corre, ya que Juanfer tiene varias ofertas del exterior, que analizará pese a que su prioridad es seguir en Núñez. La principal diferencia entre las partes surgiría del precio del dólar tomado como referencia tanto para la compra del pase como para el contrato: la CD pretende fijarlo al monto oficial, mientras que del entorno de JFQ quieren acercarlo al valor del paralelo o "blue".

Lo positivo es que de ambos lados hay predisposición para negociar, y que Quintero tiene como principal deseo seguir jugando en River en 2023. También se espera una charla entre el colombiano y el flamante DT, Martín Demichelis. “No he hablado, creo que hoy en día debe estar enfocado en la pretemporada. No creo que sea prioridad de él hablar conmigo, tiene muchas demandas, mucha responsabilidad y me parece perfecto. En su momento hablaré”, expresó hace poco. Aunque se sabe que Micho lo tiene en cuenta, por lo que esa charla podría limar alguna diferencia de no ser muy significativa.

Juanfer, ¿anunció su retiro?

“Mi idea es terminar mi carrera a los 33 años. Hoy en día lo siento así, no es secreto para nadie. La vida trae tantas cosas y circunstancias que uno nunca sabe. Quiero estar estos últimos años a tope. Vivo mi realidad. Soy feliz, estoy en mi mejor momento de mi vida, de mi carrera futbolística, con mi familia, con mis amigos, estoy disfrutando todo. Me siento pleno”, dijo Quintero hace algunos días en Radio Continental.

Teniendo en cuenta que tiene 29 años, y que en caso de renovar en River, el nuevo contrato sería por dos años, no sería descabellado pensar en que finalice su carrera en el lugar en el que brilló, donde la gente lo ama, y en donde él también ha logrado un sentimiento de pertenencia.