Juanfer Quintero: "Sigo haciendo el duelo"

"Yo sigo haciendo el duelo, ahora no nos damos cuenta porque nos sigue entrenando, pero cuando dio la noticia esos días fueron de duelo", manifestó el colombiano.

En una entrevista con el programa F90 que se emite por ESPN, Quintero recordó cómo le llegó la noticia de que Gallardo se iba: "La noche anterior algo raro pasaba pero no sabíamos nada, así que me enteré cuando me desperté porque me lo dijo Nico (De la Cruz) y fue muy duro", precisó.

"Se cierra un ciclo en la vida del club, a mi me marcó y fue el mejor, y estoy muy agradecido. Teníamos mucha conexión con él, una mirada y entendés todo, es muy directo y no te miente", añadió.

Y ante la consulta sobre su continuidad, destacó: "Hoy no sé si sigo, ya miraremos qué va a pasar. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y no hemos hablado, pero yo tengo como prioridad River siempre. Ya se verá, por eso vivo el día a día y disfruto".

También recordó la final de la Copa Libertadores en 2018 y respondió: "Madrid está muy arriba y no lo cambio por nada. En ese momento no me di cuenta, lo viví tranquilo y cuando terminó me fui a una habitación con mis amigos".

A la hora de hablar de su juego y de la cuestión física, el futbolista confesó: "Si uno no corre no juega y si juego es por que corro. Siempre estuve en el campo mucho o poco, pero estuve. Lo físico es muy importante a pesar de que algunos hablan de mi físico".

Sobre el reciente partido ante Racing y las especulaciones aseveró: "En la definición del campeonato nosotros demostramos que somos leales y profesionales que quieren ganar"

Para luego subrayar: "Yo duermo tranquilo. Fue un ejemplo para lo hijos y para todos, la honestidad no se negocia y tampoco el respeto por la profesión. Nosotros jugamos para ganar, no importa todo lo demás", aseveró.

Por otro lado, sobre Martín Demichelis, quien se perfila como el próximo DT, consideró: "No lo conozco, pero si se lo nombra es porque debe tener sus méritos. Nosotros tenemos que estar tranquilos porque la gente que decide está capacitada".

Finalmente, confesó los jugadores que admira: "Siempre de niño admire a Rivaldo, me encantaba cuando lo veía jugar, siempre me gusto, y ahora siempre quiero ver a Messi, que para mi es el mejor del mundo y siempre te inspira", completó.