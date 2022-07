Julián Álvarez fue presentado ante los hinchas en Manchester

Tal como se había programado tras su arribo el pasado 7 de julio, la exhibición de la nueva incorporación del equipo de Pep Guardiola se realizó este domingo en horas del mediodía. Un presentador le realizó preguntas al jugador y el oriundo de Calchín, acompañado de su traductor, respondió hacia los aficionados.

"Muchas gracias a todos, sabía hace un tiempo que iba a venir. Estaba muy entusiasmado y con muchas ganas y voy a dar lo mejor para ayudar a mis compañeros y estar a disposición del técnico", expresó el cordobés desde el escenario.

FXTtP8xWAAI7F6R.jpg

Por otro lado, añadió: "Hubo muchos jugadores argentinos que hicieron historia en el club: el 'Kun' Agüero, Nicolás Otamendi. Me gustaría obviamente hacer mi propio camino siguiendo con esto de los argentinos haciendo historia en Manchester".

Por último, le hizo un guiño a los fanáticos con un mensaje indirecto al máximo rival, los "Reds" del United: "Come on City, Manchester is blue".

Álvarez, de 22 años, firmó contrato con el City por cinco temporadas y media en enero de este año y desde entonces jugó cedido en River Plate, su institución de origen, hasta que culminar su participación en la Copa Libertadores, el miércoles pasado tras la eliminación ante Vélez en octavos de final.