Julián Álvarez, sobre la final de Madrid: "Fue la más importante de la historia"

En una entrevista con el canal oficial de Manchester City, Julián recordó aquella histórica final entre Ríver y Boca que se definió en cancha del Real Madrid, en donde sumó minutos y casi mete un gol. También, su camino en la Selección Argentina y "la Copa que todos soñamos", el Mundial.

"Para mí fue muy importante por ser la primera copa. Yo tenía pocos días como jugador profesional. Recuerdo que hacía menos de un mes que estaba entrenando con el plantel y justo estaban las dos finales de la Libertadores contra Boca", comenzó diciendo el cordobés.

"Me tocó ir al banco en los dos partidos. El segundo fue un partido largo porque hubo prórroga. Me tocó entrar en el primer tiempo de la prórroga y jugué un rato. Fue mi debut en la Copa Libertadores", siguió. Álvarez ingresó en los primeros minutos del alargue, con el resultado igualado en uno, pero al joven no le pesó el contexto e incluso, probó con un remate al arco que fue contenido por el arquero Xeneize.

descarga (12).jfif Julián Álvarez salió disparado detrás de Juanfer Quintero tras el golazo que marcó el 2-1, jugada de la cual participó.

"Creo que fue la final más importante de la historia del fútbol sudamericano. Para Argentina ese clásico fue algo impresionante", sentenció.

Al año siguiente, Julián comenzó a sumar cada vez más minutos y demostrar su calidad, pero sobre todo su polifuncionalidad y sacrificio por el equipo. Marcelo Gallardo lo utilizó mucho por las bandas, hasta que en 2021 explotó todo su potencial goleador y fue la gran figura de la Liga Profesional que el Millonario ganó en 2021.

"La liga argentina fue uno de los títulos más lindos. Fue con un rol mucho más protagónico, donde hice un despegue. Me sentí mucho más cómodo y tuve un gran nivel. Salimos campeones tres fechas antes y fui el goleador de la liga", destacó. En esa campaña, metió 18 goles en 27 partidos.

Julián Álvarez y su camino en la Selección Argentina: de proyecto futuro a goleador del Mundial

Los buenos rendimientos en el fútbol argentino y su proyección a futuro llevaron a Lionel Scaloni a convocar al oriundo de Calchín a la Selección Argentina e incluirlo en la lista de 28 futbolistas de la Copa América que la Albiceleste terminaría ganando en el Maracaná. "Me enteré que estaba citado a la Selección Argentina después de entrenar en River", recordó.

Y contó: "Estaba almorzando con compañeros y me llegó ahí la citación. Fue un momento muy lindo que por ahí no me lo esperaba tanto. Previo a la Copa América había dos partidos previos de Eliminatorias. Éramos 32 jugadores y después de esos partidos iban a quedar seleccionados 28. Me fue bien en esos partidos y por suerte quedé entre los convocados para vivirla desde adentro".

"Fue un logro muy importante para el país. Me tocó entrar casi a lo último, pero me puse muy contento por los chicos de la Selección que venían hace mucho tiempo luchando por ganar un título y al final se les dio", resaltó. En esa Copa América, Julián sumó minutos en la victoria 3-0 sobre Bolivia, por la fase de grupos.

GOAL_-_Multiple_Images_-_4_Split_-_Facebook.webp 14 títulos en seis años de carrera para Julián Álvarez.

Y sobre el Mundial de Qatar 2022, donde comenzó siendo suplente de Lautaro Martínez y terminó ganándose el puesto, afirmó: "Es la copa que todos soñamos. Se puede decir muchas cosas sobre lo que fue ese mes en Doha. Pero más allá de los partidos y los goles, me quedo con los momentos que viví con mis compañeros. Las charlas, los mates, los partidos de truco, el pool. Me quedo con esas cosas de ese mes inolvidable". Convirtió cuatro goles.

En la 'Scaloneta' fue parte también de la Finalissima conseguida en Wembley ante Italia, y en 2020 había ganado el Preolímpico Sudamericano con la Selección Sub 20. En su corta pero exitosa carrera, ya suma 14 títulos: seis en River y cuatro en Manchester City.