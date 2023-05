Seguramente, el duelo genere una ambigüedad en los hinchas argentinos, que verán festejar a uno de los 26 ídolos modernos por la gesta mundialista en Qatar, pero al mismo tiempo, lamentarse a otro de ellos. Quien sí sonríe es Lionel Scaloni, por ver a sus dos delanteros predilectos en lo más alto de Europa. Y así: ¿Quién se queda con el puesto en la Selección Argentina?

Roles distintos. El de Lautaro, mucho más protagónico: es el capitán y la gran figura de Inter. Convirtió el gol del 1-0 en la vuelta, con el cual el Neroazzurro selló su pase a la final. El Toro fue titular en 11 de los 12 partidos de esta Champions, y marcó tres tantos: además, mojó frente a Barcelona por fase de grupos y Benfica por cuartos de final.

El de Julián, más secundario, aunque siempre da la nota: es suplente del goleador Erling Haaland. Disputó 10 de los 12 juegos del Manchester City, pero solo 4 de arranque, en los otros 6 entró desde el banco: en cuatro sumó 20 minutos o más, en uno 6, y en la vuelta contra Real Madrid, poco más de 1 y el descuento. Así y todo, la Araña también lleva tres tantos: Copenhague y Sevilla por fase de grupos, y el 4-0 al Merengue por semis.

julian alvarez lautaro martinez.jpg_large Lautaro Martínez y Julián Álvarez, en el entrenamiento de la Selección Argentina.

El presente no es muy distinto al de la previa del Mundial, donde estaba claro que Martínez era el '9' titular de Scaloni, y Álvarez, la alternativa. Pero en la Copa del Mundo, el ex Racing no estaba al 100% físicamente, no se destacó en los dos primeros encuentros, y para el tercero, Julián le ganó el puesto.

Encima, ante Polonia el ex River convirtió, ratificando su lugar de cara a los octavos de final, donde la volvió a meter. ¿Algo más? Doblete en semifinales ante Croacia. En los papeles, el centrodelantero titular de la Selección Argentina campeona del mundo es Julián Álvarez, pero de cara a lo que viene, la duda es: ¿Scaloni sostendrá al cordobés por lo hecho en el Mundial o le devolverá el puesto al bahiense, por historia y presente?

En los amistosos que Argentina jugó contra Panamá y Curazao tras la consagración, Álvarez fue titular en el primero y salió por Lautaro en el complemento. En el segundo, Martínez salió de arranque, y la Araña no ingresó. Ninguno de los dos marcó goles, a pesar de que la Albiceleste metió 7 entre los dos partidos.

La próxima fecha FIFA, en la que la Selección Argentina disputará dos amistosos más, será entre el 12 y el 20 de junio, es decir, comenzará apenas dos días después de la final de la Champions. Las Eliminatorias arrancan en septiembre, y pensando en la Copa América del año que viene, ¿será que quien conquiste la Orejona se quedará con el puesto?