Julio Vaccari tras el partido polémico con Racing: "No me gusta el VAR"

¿Qué pasó? Primero, a los 33 minutos del segundo tiempo, Gabriel Alanís marcó el 4 a 2 para Defensa, pero luego Fernando Rapallini, llamado por el VAR y luego de ver la jugada, anuló el gol de contraataque por un mano de Julián López en el inicio de la acción, y cómo fue dentro del área, cobró penal para Racing, que después Emiliano Vecchio terminó desperdiciando tirándolo por arriba del travesaño. Una mano que dejó dudas, pero es tan cobrable como no, ya que la mano existe.

Embed ¡PASÓ DE TODO! Era gol de Defensa, el VAR determinó penal para Racing y Vecchio lo tiró a las nubes.



Y, además, La Academia terminó igualando el encuentro con un gol de cabeza de Aníbal Moreno a los 50 minutos del segundo tiempo en donde podría estar adelantado. Y es mucha la bronca entre los hinchas del Halcón. "Robo en Florencio Varela", "cómo nos robaron lpm", "la verdad una vergüenza como nos robaron en Florencio Varela", son algunos de los comentarios que escribieron en la última publicación en redes del club.

Por su parte, Vaccari, sin entrar en análisis de las jugadas, dijo en conferencia de prensa: "Sinceramente mi opinión personal es que no me gusta el VAR porque se paran los partidos y me gusta que los árbitros cobren lo que ven en la cancha. Sí estoy a favor de utilizar la tecnología en alguna situación puntual como la pulsera que llevan los árbitros en otros países que les avisa si la pelota entró o no al arco. Pero no esto que el partido está tanto tiempo parado. Como espectador no me gusta. Pero bueno, es lo que toca, son las reglas y hay que amoldarse".