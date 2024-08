Kudelka: "River está entre los mejores en calidad y cantidad de jugadores"

La parada será más que exigente ante el Millonario que en el Monumental ganó cuatro de los cinco partidos que jugó con un empate en el encuentro restante y pese a los números favorables tuvo cambio de entrenador y para el encuentro se espera un lleno total por la vuelta del Muñeco, que incluyó más refuerzos de los que su antecesor había sumado.

Al respecto, el director técnico del Globo, Frank Darío Kudelka, no ahorró en elogios a River pero tampoco le quitó prestigio al plantel de Huracán.

"A partir de un poderío económico, River está entre los mejores en calidad y cantidad de jugadores. Es un equipo que tiene un montón y sigue comprando a raudales", remarcó Kudelka, que aclaró: "no me voy a poner a pensar lo que ellos tienen y yo no tengo, estoy muy conforme con mis jugadores".

"No me detengo demasiado en eso, nosotros de alguna manera tenemos que equilibrarlo y superarlo. Estoy esperanzado con lo que tenemos nosotros, más allá de lo que tenga el rival de turno", remarcó el entrenador quemero.

Kudelka también anticipó el planteo que hará en el Monumental con "disposición de ataque, de presión alta, de búsqueda del arco de enfrente, de saber estar ordenado y recuperar cuando el rival tiene el balón. Pero nunca en una postura especulativa de meternos atrás para ver qué hace el rival. Que el rival se detenga a ver qué hace Huracán, esa es nuestra idea".

Ramon Wanchope Abila y Fernando Tobio entrenaron a la par de sus compañeros y podrían ser titulares si es que el técnico no opta por repetir la formación que viene de empatar sin goles en el Tomás Adolfo Ducó ante Racing, es decir: Hernán Galindez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y Guillermo Benítez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori y William Alarcón; Walter Mazzantti, Francisco Ramírez y Rodrigo Cabral.