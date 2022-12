Kylian Mbappé: "Este Mundial es la competición de mis sueños"

El futbolista de PSG habló en conferencia de prensa luego de marcar un doblete y llegar a cinco tantos y declaró: "Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños", aunque fue cauteloso y reconoció que todavía "está lejos" de concretarse.

"He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado", manfestó el crack francés de 23 años.

Por ultimo, dijo que no le importan los premios individuales sino que su "único objetivo es ganar el Mundial" porque "el resto es todo secundario".