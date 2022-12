El delantero del Manchester City comenzó el partido tapando las subidas de Cash, un sacrificio que está acostumbrado a hacer, con una resistencia física que se lo hace sencillo. Luego, con una Polonia que no atacaba, hizo lo que mejor sabe, sorprender con esas diagonales y desmarques constantes. Su antiguo socio, Enzo Fernández, lo encontró en el segundo tiempo para una definición exquisita que sentenció el resultado.

En estas últimas horas, volvió a difundirse en las redes sociales un video que fue puesto al aire a mediados de año en la previa del Mundial de Qatar donde su abuela Tita contó detalles del delantero de 22 años.

Ella cuenta que el deportista cuando era chico le pidió al papá que lo saque de la pensión porque no aguantaba más. Así fue que regresó a su casa y recién a los 15 años le pidió a su familia que lo lleve a Buenos Aires, para jugar en River.

X4UN_Z64OntE4II5.mp4

"Una vez le preguntaron cuál era su sueño. Él dijo que era llegar a la Selección, jugar en la Selección y jugar con Messi. Cuando jugó en primera, que hizo ese gol, se abrazó con Messi, ahí fue cuando me lloré todo, todo. Fue la emoción más grande", contó la abuela de Julián Álvarez.

"En el pueblo todos me quieren, yo me llevo bien con todos. Todos me saludan. Yo soy así. Me siento como el Julián. Pido tener salud para poder disfrutar todo esto", añadió emocionada hasta las lágrimas.