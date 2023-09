La brutal patada que recorre el mundo: lesionó a dos rivales en simultáneo

La jugada ocurrió a los 43 minutos del segundo tiempo cuando Olimpia ganaba por 1 a 0 y Orellana aplicó una violenta patada voladora contra sus ex compañeros German Mejía y Carlos Pineda que le valió la tarjeta roja y por la que podría tener una dura sanción.

Un dato no menor, es que Orellana se encuentra en Marathón a préstamo de Olimpia, el dueño de su pase.

P3n567hAajkNdLVv.mp4

André Orellana pidió perdón por su dura entrada

El joven defensa charló con el medio DIEZ sobre lo que hizo y pidió perdón tanto a los equipos, como a Germán ‘Patón’ Mejía y al entrenador argentino Pedro Troglio, quien lo defendió al final del juego en el estadio Yankel Rosenthal.

“Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido, no es correcto para nada. Ya hablé con el profe Troglio y con ‘Patón’ que es un papá para mí”, empezó diciendo el jugador de 21 años.

Y agregó: "Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también. Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia".

Por último, contó que le dijo el entrenador argentino: "El profe Troglio me dijo que estuviera tranquilo, que él me aprecia y que son experiencias para mejorar".