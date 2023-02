"Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Es la misma vida", admitió el volante del Brighton. Aunque si diferenció que ahora "me reconocen más".

"Soy de una ciudad que se llama La Pampa y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida", afirmó en diálogo con el portal británico Daily Mirror.

Mac Allister culminó su gran Mundial con una asistencia en la final. "Cuando Molina recibe la pelota, pienso que tal vez venga a mí. En ese momento, ya he escaneado y sé que tengo tiempo. Y sé que Messi está más allá del borde de la pantalla de la computadora y creo que Álvarez está aquí", comenzó recordando sobre la jugada del segundo gol argentino.

"Entonces, cuando llegó la pelota, supe que Messi estaba allí. Ya tengo una foto. Al principio, solo quería pasarle el balón a Messi y en ese momento vi el gran espacio detrás de Tchouameni y sentí que no me iba a seguir. Me puse en marcha y él no me siguió. En ese momento, supe que Di María estaba a mi izquierda porque pude ver que Kounde había estado con él y se sintió atraído por la pelota", siguió.

Y cerró: "Hay una imagen mía mirando al otro lado para ver a Di María. No pensé en disparar porque sabía que Di María estaba solo y que estaba en la posición perfecta para anotar. Lo único que sabía era que tenía que jugar esa pelota hacia adelante porque Koundé estaba cerca y luego Di María produjo ese increíble remate".

Por último, llenó de elogios a Lionel Messi, y destacó que "en Argentina, estábamos muy agradecidos por él y orgullosos de él porque sabemos que somos campeones de la Copa del Mundo gracias a él". “Si Messi jugara en la Premier League, sería el mejor, sin duda. ¿Sería demasiado duro para él? No me parece. Demostró que en el Mundial, el torneo más duro del mundo, demostró lo bueno que es y lo importante que era para la selección”, destacó el ex Argentinos Juniors.