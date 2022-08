La confesión de Cuti Romero: "Pensé en dejar el fútbol"

cuti-romero_w862.png

Cuti Romero en Belgrano (Foto: Soy Celeste).

Después, ante la repregunta en el programa ¿Cómo Te Va?, Cuti dijo que "son cosas que prefiero no decir (lo que le decían), porque se crea algo que no quiero. Son temas personales con algunas personas y queda ahí". El zaguero ya había dicho tiempo atrás que tuvo problemas con dirigentes de Belgrano de Córdoba, club donde se formó y del que es hincha, pero no que había pensado en cortar su carrera antes de debutar.

"Fue duro que a mis 17 años los propios dirigentes del club que he tenido que me tiraran tanta mierda... Ha sido fuerte que me digan tantas cosas", había comentado Romero en charla con ESPN sobre un momento suyo en el Pirata, antes de que lo vendieran al Genoa a cambio de 1,7 millones de euros y comenzara su carrera en Europa.

Pese a haber sufrido, Cuti ve el lado positivo de lo que vivió. "Agradezco que me haya pasado a temprana edad porque me hicieron madurar y me hicieron fuerte de la cabeza...".

images (1).jfif

Besando la histórica Copa América ante Brasil.

Por otro lado, Romero expresó del momento de la Selección: "Hay un grupo formado de varios años. Yo soy de los más nuevos y se vive el día a día increíble. Todos esperamos que llegue la fecha de Eliminatorias para estar todos juntos porque se ha creado un grupo impresionante. Se la pasa muy bien y con la responsabilidad y espíritu de ganar que tenemos".

Por último, el campeón de América que reveló que no hablan del Mundial, sí contó que "se creó una ilusión linda. Queremos ganar la Copa, como quieren hacerlo compañeros de Francia, de Alemania, de Inglaterra... Vamos a darlo todo para llevar a la Selección a lo más alto".