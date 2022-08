Abbondanzieri eligió entre Rossi y Romero y opinó de la pelea Pipa-Zambrano

abbondanzieri.jfif

"Hoy, Rossi. Más allá de la categoría de Romero y que no necesite tanto tiempo para atajar en Boca, yo iría por respetar el lugar", lanzó el Pato, sin vueltas, en una entrevista con el programa Presión Alta, de TyC Sports.

Luego, dijo de Chiquito que "tiene mucha experiencia" pero que "el tema es en el momento en que llegás a un club. No es lo mismo entrar en un momento en el que se viene ganando cosas, en uno que tenés un partido excelente, o a otro, que podés perder o empatar, como está Boca...".

Por otro lado, el símbolo de la Era Bianchi, se refirió a la fuerte pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo del partido con Racing en el Cilindro de Avellaneda. "Con el Flaco Schiavi nos hemos matado a gritos y peleas, pero no pasó de ahí", recordó y agregó: "El Chipi Barijho me ha hecho calentar también. Tengo historias. Nunca me pasó en un partido de fútbol, sí en entrenamientos. Son cosas que no tienen que pasar. Tiene que haber alguien que baje los cambios".

Y se diferenció del accionar del Consejo del Fútbol y dijo que no los hubiera sancionado, tomando en cuenta una experiencia que tuvo con Martín Palermo dirigiendo Unión Española. "Dos días antes de un partido se nos pelearon dos titulares y decidimos suspenderlos para el partido. No nos fue bien", relató.

Y continuó: "Los que entraron no lo hicieron bien. De ahí en más, dijimos que no era motivo para suspenderlos. Está perdiendo la institución. Desde esa vez, dijimos que nunca más". Y sentenció:"Como Boca, que necesita los puntos, que tiene que terminar peleando el torneo... Son jugadores de jerarquía, importantes. Yo como técnico... Acá, me parece que viene de arriba".