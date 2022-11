La curiosa encuesta de Arturo Vidal en redes para definir su futuro en Chile

"Me retiro o no de la Selección?", fue la sorpresiva historia que subió a su Instagram el volante del Flamengo, junto a una encuesta con las opciones "sí" y "no" y una bandera de Chile de fondo. Así, parecería ser que el Rey Arturo pone en manos de la gente su futuro en la Roja, que no clasificó a los últimos dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022) luego de ser bicampeón de América con su generación dorada. Mientras, los hijos del ex Barcelona y Juventus siguen durmiendo...

EYEffIdWsAYbv_m.jfif

Además, poco tiempo antes de subir la encuesta había publicado una foto de la bandera chilena con el mensaje: "Creo que llegó el momento Chile. Hay que decidir qué es lo mejor para todos. Seguimos o seguimos!!!".

A sus 35 años, Vidal de a poco va entrando en el ocaso de su carrera, pese a que viene de ser campeón de la Copa Libertadores con el Mengao. En la Selección, lleva 133 partidos jugados y 32 goles convertidos desde que debutó en 2007, y participó de dos Copas del Mundo y cinco Copas América. El próximo miércoles, Chile disputará un amistoso con Polonia y Arturo está convocado: ¿será su último baile?

La encuesta de Vidal en Instagram