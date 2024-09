La emoción de Riquelme tras su ingreso al Salón de la Fama: "No pensé que iba a ser tan lindo"

Riquelme se convirtió en el décimo argentino en ingresar a este prestigioso grupo. El evento tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario de León.

ssstwitter.com_1725455690654.mp4

"Es un privilegio estar acá. Yo soñaba ser futbolista nomás, desde chiquito. Quería comprarle la casa a mi mamá. Era lo único que quería desde chiquito. Soñaba con eso. No tenía otra cosa en la cabeza. Sentía que de esa manera le podía cumplir", expresó Riquelme al subir al escenario.

"Pasó el tiempo y, el 10 de noviembre del 96, tuve la suerte de debutar en Primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida. Esa es la verdad. Yo pensé que jugar al fútbol era solamente eso: patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase. Cuando pasó el tiempo, me di cuenta que no. Que la gente te saludaba, te daba cariño... Empezó a tener otro sentido, empecé a tener otra responsabilidad y fue fabuloso. No lo imaginaba", agregó, entre lágrimas.

Riquelme expresó su gratitud no solo hacia el reconocimiento, sino también hacia los simpatizantes de su amada institución, asegurando que estas distinciones también pertenecen a ellos. “A los argentinos les mando un beso muy grande, es mi país. Un beso muy grande a los hinchas de Boca, hoy estoy disfrutando mucho”.

El evento del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, una cita anual, además de Román incluyó a otras figuras de este deporte en la gala. Entre los nuevos miembros de la generación se destacan Diego Simeone, Hernán Cristante, José Luis Chilavert, Kristine Lilly, Sepp Maier, Oliver Kahn, Omar Bravo, Walter Ormeño, Ricardo Peláez, Andrea Pirlo, Rodrigo ‘Pony’ Ruiz, Carlos Salcido, Antonio Naelson Sinha, Iván Zamorano, David Beckham, Jaime Belmonte y Esther Mora.

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional es conocido por su cuidado en seleccionar a leyendas del deporte que han dejado una huella imborrable en su historia. La inclusión de estos jugadores no solo reconoce su talento en el campo, sino también su influencia en el fútbol global, inspirando a millones de fanáticos y futuros futbolistas.

