La explicación de Beligoy sobre la polémica de Lanús - River

Cuando iban 15 minutos del segundo tiempo, y con el Millonario ganando 1-0, Cristian Lema ganó de arriba en un córner y empató para Lanús. Como suele suceder, y tal como indica el protocolo, el VAR revisó la acción para descartar irregularidades, pero el chequeo se prolongó durante varios minutos y Darío Herrera terminó recibiendo el llamado para mirar la jugada y tomar una decisión.

Luego de varias repeticiones, el juez principal decidió anular el tanto por offside de José María Canale, quien estaba adelantado, pero la discusión pasaba por si interfirió o no en el remate de cabeza de Lema, la reacción de Franco Armani, y la posibilidad de que haya molestado en el intento de despeje de Leandro González Pírez.

"Hay que partir del punto en que había un jugador de Lanús en posición fuera de juego, pero no siempre es sancionable, obviamente, todos sabemos eso. En una jugada en la que se convierte un gol y hay un jugador en fuera de juego en posición de cercanía por eso se inicia la revisión que fue exhaustiva y larga, de lo que me hago cargo", comenzó diciendo Beligoy en ESPN.

Y bancó la decisión de Herrera: "Sé que la jugada es difícil, no es fácil de entender, pero reglamentariamente está totalmente tipificada y claramente descripta que es un fuera de juego por interferencia. El artículo habla de retardar, obstruir, estorbar o impedir que un jugador obviamente pueda jugar el balón".

Por último, el ex-árbitro y actual encargado de manejar el arbitraje a nivel nacional explicó el por qué de la demora a la hora de analizar la jugada, tanto desde el VAR como en la cancha, y de la posterior anulación del tanto. "Después pasó a la situación de interferencia, que es más complicado. Cuando se encontraron esas consideraciones que dije antes se dan las condiciones para que sea fuera de juego. Esa es la explicación reglamentaria de la jugada".

La explicación de Darío Herrera en la cancha no convenció a nadie en Lanús, que terminaron calientes con el arbitraje y se le fueron al humo no bien terminó el partido. De hecho, el propio Lema, autor del (no) gol declaró irónicamente que "la figura del partido fue el de amarillo", en referencia al réferi.

El video del polémico gol anulado a Lanús