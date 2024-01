La fuerte frase de Jorge Almirón sobre Giorgio Armas, el astrólogo de Boca

Es que durante los meses que Almirón estuvo al mando del club de La Ribera, donde llegó a la final de la Copa Libertadores superando todas las series eliminatorias por penales, tomó reconocimiento la figura de Giorgio Armas, un astrólogo que asistió espiritualmente al plantel y el cuerpo técnico.

Un periodista chileno le consultó al respecto en la conferencia de prensa y la respuesta del DT de 52 años sorprendió. “Mi representante me dijo que me iban a preguntar esto”, comenzó diciendo, entre risas. Y afirmó: “A veces uno tiene que dejar pasar ciertas explicaciones, pero no hay nada que esconder”.

Luego, respondió la pregunta y desarrolló: “Cuando llegué al club, me lo sugirió un directivo por una cuestión de energía. Yo digo que es cábala, porque somos muy cabuleros. Lo llamé, hicimos un Zoom y me saqué una foto. Todo se hizo bastante viral, pero no tengo ninguna relación con esa persona. No lo conozco. En Argentina trascendió y se hablaba del astrólogo que me había ganar partidos”.

charla-almiron-astrologo-boca-jpg..jpg

Por último, Almirón deslizó que “salir a aclarar ese tipo de cuestiones no corresponde y tampoco es algo tan importante”. Y cerró: “No tengo tiempo para eso y más en estos clubes en los que hay tanta información falsa. Me tengo que dedicar a entrenar al equipo”.

Si bien Giorgio Armas ya estaba vinculado al mundo Boca, su figura tomó mucha más notoriedad durante la estadía de Almirón, ya que luego de esa primera reunión mencionada por el actual técnico del Cacique, guió al cuerpo técnico en una especie de coacheo energético. En ese sentido, no solo tiró predicciones de resultados, sino que hasta indicó en ocasiones qué indumentaria debía usar el equipo, entre otros ejemplos.

El astrólogo sigue ligado al club, al menos por su lado. En los últimos días, anticipó que Valentín Barco se iría del club y finalmente el zurdo activo su cláusula de rescisión para emigrar al Brighton inglés, y hace unas horas publicó en sus redes una especie de despedida para Cristian Medina, quien también tiene ofertas para ser vendido.

Embed Te extrañaremos Marquinhos https://t.co/X7731Acvgs pic.twitter.com/F7Mwz8ZN8p — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) January 8, 2024



Almirón busca refuerzos en el fútbol argentino

Los primeros dos nombres que sonaron para sumarse a Colo Colo fueron Iván Marcone y Darío Benedetto. Los tres comparten representante: Christian Bragarnik. Pero además, ya los dirigió a ambos: al volante de Independiente en Lanús, siendo uno de los pilares del equipo subcampeón de la Copa Libertadores 2017, y al delantero en el Xeneize pero también en el Tijuana mexicano.

“Lo conozco bien, hace mucho tiempo. Es un gran jugador, de jerarquía. No hemos hablado de algún jugador de Boca que pueda venir“, reconoció Almirón en su presentación, sobre Benedetto. Sin embargo, el Pipa ya anticipó que en Sudamérica no jugaría en otro club que no sea el de La Ribera. Habrá que ver si emigra a otro destino o se queda a pelearla en el Xeneize de Diego Martínez.