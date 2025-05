El presidente de Newell's habló del sueño de tener a Messi en el club

"Hay que ver si Messi no tiene una cláusula de salida, un contrato determinado, hay que ver si las condiciones de la familia Messi se pueden llegar a dar, por temas escolares, por 27 millones de temas que a veces no dependen del jugador...", continuó en una entrevista con Cadena 3.

"Por ahora, lejos. Tengo buen diálogo con la familia. No con él. Hoy por hoy, es difícil. No quiere decir que algún día deje de ser difícil y sea más sencillo de traerlo. No depende de las ganas de él. Seguramente tenga ganas de venir. Cuando puede, sale con la camiseta, el hijo... Depende también de los compromisos que Messi tenga", añadió.

Sus declaraciones se dan después de que La Pulga afirmó que aún no tiene definida su renovación con Inter Miami, club al que llegó en 2023 y donde disputó 56 partidos, en los que marcó 44 goles y dio 21 asistencias. Además, condujo al equipo a lograr el primer título de la historia del club y ahora está peleando la MLS.

Por otro lado, Astore se refirió a la posibilidad de que Di María llegue a Rosario Central. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, en el Canalla se ilusionan con su vuelta a sus 37 años. Por su parte, a pesar de que estaría en la vereda de enfrente, Astore dejó en claro que sería un regreso importante para la ciudad y el fútbol argentino.

"Ese tipo de figuras realzan la ciudad. Di María también realza la ciudad. Si un jugador con una trayectoria importante quiere volver a sus orígenes, bienvenido sea, porque muestra dos aspectos. Primero, es del gusto de la AFA. Al presidente del fútbol argentino le gusta que los jugadores que han tenido una trayectoria mundial vuelvan al fútbol argentino y lo realcen. Segundo, muestra que las ciudades empiezan a estar más tranquilas. No te va a venir un Éver Banega, Keylor Navas o un Víctor Cuesta, un Cocoliso o Lollo a ciudades que son inseguras", expresó el presidente de Newell's.

A su vez, se imagina un clásico rosarino contra Fideo: "No tengo ningún problema. Al contrario, nosotros tenemos jugadores a la altura de los once que presente cualquier otro equipo. Si querés que lo juguemos mañana, lo jugamos".