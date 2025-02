La gente de Boca explotó tras la eliminación: silbidos y "que se vayan todos"

Apenas minutos habían pasado de la atajada de Guillermo Viscarra sobre Alan Velasco, que sentenció el pase del equipo de Néstor Gorosito a la fase 3 del máximo certamen continental, cuando la hinchada del Xeneize comenzó a silbar a un cabizbajo Fernando Gago y al resto de los jugadores. Y casi al instante gran parte del estadio tronó el famoso canto "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

El rendimiento de los dirigidos por Gago no solo había despertado el "movete, Xeneize, movete" luego del gol del empate de Hernán Barcos, sino también había sido motivo de bronca en la victoria sobre la hora contra Aldosivi en la séptima fecha del Apertura de la Liga Profesional. Aquella había sido la primera vez en mucho tiempo que la gente había vociferado "jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie".

Tras la salida de La Bombonera, con el disgusto todavía presente, muchos hinchas de Boca pidieron ante las cámaras de TyC Sports la renuncia del entrenador, que apenas lleva cuatro meses en el cargo tras la salida de Diego Martínez, le tiraron la responsabilidad a los jugadores y también criticaron la gestión de Juan Román Riquelme.