La nueva falta de respeto de L'Equipe a Lionel Messi

El medio le dedicó una caricatura en la que se lo ve a Messi cabizbajo durante el encuentro y luego de perder una pelota, diciendo: "¡Ups... otro balón perdido!". Pero no solo eso, en el dibujo el rosarino tiene agujeros en las manos y los pies: esto es porque Lionel perdió 26 pelotas en el partido.

Detrás suyo en el dibujo se lo ve también a Kylian Mbappé, quejándose ofuscado por la perdida del 30. "Messi, divinizado en Argentina, está de vuelta en el PSG", es la frase que se lee por encima de la caricatura.

caricatura messi.webp

Y por supuesto que el puntaje no se quedó atrás: L'Equipe calificó el desempeñó de Messi ante el Olympique de Lyon con tres puntos. Y en la reseña escribieron que "no pudo evitar la derrota" y que estuvo "borrado". Sin embargo, no la ligó solo el argentino: Mbappé también recibió un '3', y el puntaje más alto fue apenas el '5' de Marquinhos y Renato Sanches.

Todo esto se da en medio de la ola de rumores que surgen a partir de la incertidumbre sobre el futuro de Messi: su contrato con el PSG finaliza el 30 de junio y todavía no renovó. El club ya le hizo una propuesto, y el argentino prioriza quedarse si hay un proyecto deportivo ambicioso.

Según dicen desde la directiva de la entidad parisina, su continuidad y la de Mbappé son las prioridades. De todos modos, medios locales -entre ellos L'Equipe- publicaron que no habrá renovación ya que la oferta contractual incluyó una notoria disminución salarial que Leo habría rechazado. Por ahora, nada pasa de los rumores, y el mejor jugador del mundo se mantiene en silencio.