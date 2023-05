La nueva revelación de Santi Maratea sobre la colecta de Independiente

Maratea se refirió a la posibilidad de activar los rendimientos de Mercado Pago para que el dinero juntado en la cuenta de la colecta genere por sí sola intereses, y de ese modo, vaya aumentando más allá de los continuos aportes de los hinchas del Rojo, o cualquier persona que decida colaborar.

En ese sentido, el fiduciario aclaró que eso no es posible, y explicó: "No puedo hacerla rendir como si fuese una cuenta normal de una persona porque es un fideicomiso, es diferente. No es tan simple, se necesitan autorizaciones. Estamos teniendo reuniones con bancos nacionales e internacionales para ver cómo hacer rendir la plata".

En la misma línea, Maratea agregó: "En el medio yo estoy aprendiendo para tomar decisiones porque no entiendo mucho del tema. Si yo llego a hacer algo con esa plata y sale mal o hay un problema, es responsabilidad mía".

Adrián Gabbarini fue crítico con la dirigencia y enalteció a Santi Maratea

"Lo que tiene Maratea es credibilidad que es lo que le falta a la dirigencia. Pero no solo a esta, a las anteriores también. Es increíble que el hincha de Independiente tenga que salir a solventar las cagadas del resto. Los que están al mando del club tienen que sentir un poco de vergüenza, decir 'no nos podemos seguir mandando cagadas'. El hincha los está salvando", aseguró el arquero de Liga de Quito, campeón de la Copa Sudamericana 2010 con Independiente y participante del grupo de ex jugadores que se sumó a la causa.

"Los dirigentes están ahí porque quieren dar el salto a la política. Quieren ser presidentes de los clubes para tener un cargo político. En cambio los jugadores de fútbol no quieren ser Presidente de la Nación, diputados o senadores. Solo quieren defender el nombre que se hicieron jugando", criticó el mendocino en diálogo con el programa partidario Campanas en el Infierno.

Y agregó: "Mientras más exjugadores que verdaderamente sean del riñón de los clubes estén involucrados en las instituciones mejor. Van a querer que el club esté fuerte, que venda jugadores, que pelee campeonatos. Esto le da prestigio al club".

En ese sentido, el surgido de las Inferiores del Rojo eligió quiénes deberían formar parte de la dirigencia: "Gabi Milito, Cambiasso, Redondo, el Kun, Zanetti son gente que tienen que estar en el club. Ellos van a querer defender su nombre y el prestigio. En los clubes más grandes del mundo pasa eso. Tenemos que copiarlo. Pero tampoco pueden venir esas figuras si la dirigencia es un desastre".