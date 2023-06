La picante frase de Pepe Basualdo sobre el partido despedida de Riquelme

"No me quita el sueño la verdad si voy o no a la despedida de Román. Estuve en contacto con Riquelme últimamente, pero no sé si estoy en la lista de despedida, a veces se mezcla todo", deslizó el ex volante, quien fuera campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, en diálogo con Radio Splendid.

En la misma línea, reiteró: "Todavía no sé si estaré en la despedida de Riquelme, terminé de buena relación, pero bueno nunca se sabe. Todos terminamos con buena relación, espectacular, no hay problema. Pero viste cómo es la cosa, todo cambia, pasan los años, uno se va haciendo para otro lado, uno para otro y después se pueden mezclar las cosas".

Sabido es que por aquel entonces, el plantel de Boca estaba dividido por sus dos ídolos, Riquelme y Martín Palermo, y Basualdo era más cercano al Titán. Además, desde que Román asumió en el club como parte de la lista de Jorge Amor Ameal, el 'Pepe' ha sido crítico con la gestión; y recientemente se sacó una foto con Andrés Ibarra, candidato opositor y hombre del riñón de Mauricio Macri y Daniel Angelici.

En ese sentido, Basualdo disparó: "A esta altura de la vida, mezclás todo, si hablás algo que está fuera de línea, dirán que sos anti Boca o sos anti Román o sos del otro lado. Entonces siempre te cruzan. Si uno mezcla la política para ver si te invitan o no te invitan, creo que sería un grave error.

Y agregó: "Va a depender mucho de los que piensen para formar el equipo, los que el tenga a su lado, Román tiene todo el derecho de decir éste sí o éste no. Si lo mezcla políticamente ya es un problema de él o si lo mezcla por otro motivo va a ser problema de él". Aunque a la vez reveló que "he ido a Ezeiza, he comido asados con él y todo, así que no hay ningún problema", y cerro: "No he ido últimamente pero no quiere decir que no tenga contacto".

Todavía no está confirmada la lista completa de invitados a la despedida de Riquelme, pero el propio Román confirmó que Lionel Messi y Carlos Bianchi estarán presentes. Además, luego del partido entre la Selección Argentina y Australia, Lionel Scaloni confirmó que él y su cuerpo técnico también asistirán.