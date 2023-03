Al igual que contra Panamá, la fiesta fue completa. Claro que el resultado era anecdótico, pero Argentina no podía darse el lujo de conseguir otro que no sea ganar y golear. Más allá del espectáculo, había varios condimentos. Y todos le dieron mejor sabor posible a otra noche para el recuerdo.

Messi debía meter tan solo un gol para llegar a la impresionante cifra de 100 tantos con la Selección Argentina. Alcanzarla no era suficiente, y el capitán metió tres. A diferencia de lo que pasó en el Monumental, esta vez la apertura no se hizo esperar tanto. De hecho, todas las que no entraron en River sí terminaron adentro en Santiago del Estero.

Leo abrió la cuenta -quién más- a los 20' del primer tiempo, después de dos errados de Lautaro Martínez. Tan redonda fue la noche, que un acto de simbolismo memorable, Nico González estiró la cuenta tres minutos después: el surgido en Argentinos, quizás el primer gran descubrimiento de Lionel Scaloni, su comodín infalible, y también una de las duras e inesperadas bajas que sufrió para Qatar.

A los 33', Messi nuevamente firmó el tercero. Después Enzo Fernández. Y luego otra vez la Pulga para cerrar en cinco el marcador de cara al entretiempo. La Selección se floreaba, la gente disfrutaba, La T y la M se preparaba para hacer bailar a los hinchas en el descanso, y los rivales, que en el comienzo se plantaron e intentaron jugar por abajo, se transformaron en meros espectadores del show de fútbol argentino.

En el inicio del segundo tiempo, Argentina sacó el pie del acelerador y Scaloni empezó la rotación. El único que siguió llevándose todo puesto fue Lautaro Martínez, desesperado por convertir el suyo. Y aunque lo buscó y tuvo varias claras, el Toro no logró meterla y salió reemplazado bajo una lluvia de aplausos.

Entraron De Paul, Palacios, Foyth, Di María, Dybala, y antes del final Armani. Allí el 'Dibu' Martínez sintió, una vez más, el amor de todo el pueblo argentino: en la voz de más de 45 millones de personas, las 42 mil presentes en el Madre de Ciudades lo ovacionaron y el arquero, casi entre lágrimas, agradeció antes de sentarse en el banco.

Di María también se anotó en el resultado con un penal que Messi, que de todos modos ya se iba a llevar la pelota a su casa, le cedió para que haga el suyo. Y si algo faltaba, sí, era el gol de Gonzalo Montiel. El que fuimos todos en esa caminata eterna al punto penal contra Francia, ese bendito penal que le dio a Argentina la tercera estrella. Como en sus mejores momentos en River, Cachete llegó por el segundo palo y conectó un centro atrás de Dybala.

Post partido el show siguió con las presentaciones de La Mosca y Q Lokura. También hubo video emotivo y homenaje a Messi por alcanzar la histórica cifra de 100 goles en la Selección Argentina.