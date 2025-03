La tremenda emoción del Cacique Medina tras la consagración de Talleres

Sin embargo, no fueron los únicos impactados por la página dorada en su historia. Alexander "Cacique" Medina no pudo evitar llorar tras la consagración y quedar para siempre presente en Talleres de Córdoba. Cabe recordar que el presente no era bueno y el DT hizo grandes campañas pero nunca había podido coronar en el club.

Es el tercer título del entrenador después de los dos campeonatos locales que ganó al mando de Nacional de Uruguay, club donde fue dirigido por Marcelo Gallardo, quien se notó golpeado con mucha bronca tras el desenlace final.