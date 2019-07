Las 5 claves que dejó la pretemporada de River de cara a lo que viene

2-Recuperaciones de lesionados. Algunos jugadores importante llegaron con lesiones y en recuperación y los trabajos debían ayudar a la evolución. Tanto Scocco como Pratto necesitaban mucho de estos días para poder meterse en los trabajos con pelota la semana que viene y pudieron atravesar el proceso sin retrasos. El caso de Juanfer es diferente porque le faltan 3 meses más, pero igual pudo moverse en los plazos esperables. Además no se sumaron lesionados y apenas hubo que lamentar un esguince leve de Enzo Pérez que se recuperó rápido y una inflación de rodilla para De la Cruz que no le impedirá estar listo al regreso a Buenos Aires.

ADEMÁS:

3-Trabajos físicos. El final del año pasado con la final de la Libertadores y luego el mundial de clubes dejó al equipo agotado y sin tiempos de recuperación. Luego de una pocas vacaciones y una mini pretemporada tuvieron que empezar a jugar la Superliga a fines de enero. No hubo modo de hacer trabajos físicos y por eso esta pretemporada era clave. Así fue que los triple turno, el buen clima, los buenos campos de trabajo y las mediciones, acompañaron sin problemas los planes de los preparadores físicos del plantel. Ahora de cara a los que viene, Gallardo tiene un equipo que físicamente va a estar mejor que el primer semestre del año.

4-Las alternativas de nombres. Ya sea por lesiones o por convocatorias a la Copa América, Gallardo arrancó la pretemporada con algunas ocupaciones fuertes. No tener a Armani, a Casco, a Suárez que vuelven el 12 de julio y no poder contar con Scocco y Pratto para los trabajos con pelota por lesiones fue todo un tema. Pero hubo respuestas: Lux y Bologna tuvieron partidos muy buenos, Alvarez en la ofensiva pegó el salto para ser titular y hasta en el medio hay una fuerte competencia ya que todos están en un buen nivel. Si tenemos en cuenta que los 4 posibles titulares son Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández y Nicolás De la Cruz, no hay que obviar que están a un pasito de entrar Ponzio, Ferreira, Zuculini y hasta Carrascal metió presión para sumar minutos.

5-Los juveniles que piden pista. Como cada pretemporada los juveniles son un dato para analizar. Esta vez hay varios que hasta están cerca de ser titulares como viene pidiendo pista Alvarez y Ferreira, de grandes partidos en las dos presentaciones. Además sorprendió mucho Benjamín Rolheisser jugando de punta y de extremo por izquierda. Un nombre a seguir. Quizá en este grupo por edad podría meterse el colombiano Carrascal que el semestre pasado sumó minutos en reserva y está también más cerca del banco de suplentes.

Lo que viene ahora es el partido contra Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina el 16 de julio y luego los cruces de octavos por Libertadores ante Cruzeiro el 24 y el 30.