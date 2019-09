Las buenas costumbres de la gente que no es del fútbol

Enhorabuena el público está menos curtido que aquel que va fin de semana por medio a ver a su equipo de la Superliga o del Ascenso. La familia que aprovechó la oportunidad de canjear alimentos no perecederos por la entrada -se superó la tonelada de paquetes entregados por la gente- le devolvió al contexto del partido esa buena costumbre de aplaudir a los equipos, evitar las puteadas, los cantos homofóbicos y xenófobos.

Apenas algunos chiflidos para demostrarle al rival el "peso de la localía". Eso de que la pasión se mide de parado es una estupidez tan desmesurada como que es importante alentar con cantitos que deberían avergonzar a los padres que los entonan junto a sus hijos.

Embed Amistoso #Sub23



Así convirtió Julián Álvarez el primer gol del partido pic.twitter.com/j4akf23eMl — Selección Argentina (@Argentina) September 4, 2019

Debería alcanzar con entender que los que se quedan afuera de las canchas porque no la quieren compartir con barras bravas ni formar parte de una masa que tiene como identidad la agresividad: las canciones de cancha transmiten culturalmente todo lo malo. Todo lo que el público de selecciones no quiere compartir.

Al fin y al cabo, el "vamos vamos Argentina", es un cantito inofensivo como genuino: no pretende estar por encima de lo que pasa en el partido, acaso es hermanarse con el que está al lado y compartir. No debe ser difícil cambiar el paradigma. O tal vez sí, si los futbolistas de uno de los clubes más importante del país hacen visitas de dudosa solidaridad junto a barrabravas que no pueden ingresar a los estadios, justamente por hacer todo lo que brilló por su ausencia en el amistoso de la selección juvenil en la cancha de Banfield.

ADEMÁS:

Gallardo entre la alegría por Juanfer y las dudas sobre el capitán Ponzio