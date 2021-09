"Las faltas contra Independiente no fueron estratégicas"

Como si fuera poco lo que pasó adentro del campo, una vez finalizado el encuentro Julio César Falcioni reclamó que "nos cagaron a patadas", algo con lo cual Luis Zubeldía no estuvo de acuerdo y se encargó de expresar su punto de vista, contradiciendo al Emperador y justificando que el juego "se presentó así", que no fueron "faltas estratégicas".

"El estilo de fútbol de Independiente podía llevar a un juego en que nosotros quisiéramos interceptar. Pero, por las propias jugadas o el estilo de fútbol, no hiciéramos tiempo a quitársela limpia. No es algo estratégico, simplemente se presentó así", explicó el DT En diálogo con TyC Sports.

En tanto que continuó: "Estoy Sorprendido. Cada uno interpreta el partido a su modo, yo me fui muy contento porque para nosotros ganar en cancha de Independiente, con uno menos durante 45 minutos, si me lo decías antes del partido no te creía".

Por otra parte, señaló que "los equipos grandes, cuando están cerca de la punta, sacan un plus y por lo general tienen jugadores que están acostumbrados a estar en las primeras posiciones. Era un partido muy difícil en la previa".

Por último, aseguró que "Si hay algo para reprocharle al árbitro es la expulsión a Tomás Belmonte, porque esa fue la jugada más discutible y en esa me parece que se equivoca y nos condicionó".

Mientras tanto, el plantel profesional del Club Lanús completó un nuevo entrenamiento en el Complejo Polideportivo “Lorenzo Francisco D’Ángelo” con la mente en el partido contra Newell's, programado para el lunes a las 15.45 en La Fortaleza.

Los jugadores completaron la siguiente rutina: quienes no jugaron contra Independiente, llevaron a cabo un ensayo de fútbol contra un selectivo de juveniles; el resto, ejercicios de fuerza preventiva en gimnasio, un circuito de pases, tareas aeróbicas y un juego de posesión.